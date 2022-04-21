«Не побуваю на похороні путіна»: Андрій Данилко засмутився через заборону на в'їзд до росії

Відомий український шоумен і композитор Андрій Данилко, який розповів раніше, хто з російських зірок підтримав його під час війни, потрапив до списку ворогів росії. Артисту, як і іншим нашим знаменитостям-патріотам, заборонили в'їзд до Росії на 50 років.

Данилко зізнався, що не дуже засмутився із цього приводу. Лише шкодує, що не зможе побувати на похороні кривавого тирана путіна.

«Я не дуже засмутився, тому що скрізь я там був: у Мавзолеї був, у Кремлі був, на Лужниках виступав, що мені там дивитися. Єдине, що ось на похороні в путіна не зможу бути», — сказав Андрій Данилко The Insider.

Артист сподівається, що має шанс пройтися Червоною площею.

«Заборона на 50 років… Я так підрахував, що у мене в принципі є шанс через 50 років з паличкою пройтися Червоною площею» , — зазначив він.

«Засмучений» новиною про неможливість потрапити до Росії Потап опублікував фото з дружиною Настею Каменських та підписав його: «Наша з Настею реакція на заборону в'їзду до Росії на 50 років. Чого так мало! Вимагаю по 200 кожному! Нікому не потрібна така раша, особливо росіянам. Гордість бути у цьому списку! СЛАВА УКРАЇНІ!!».

Ведучий «Орла та Решки» Андрій Бідняков, чиє рідне місто повністю знищили орки, з іронією зазначив: «Мені вліпили заборону на в'їзд до Росії на 50 років… А я так хотів у Вороніж на літо!».

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Нагадаємо, росія спочатку назвала ворогами народу українських знаменитостей-патріотів, а потім заборонила українським артистам в'їзд у країну на 50 років. До списку потрапили Світлана Лобода, Настя Каменських та Потап, Дмитро Монатік, Володимир Дантес, Дмитро Комаров, Антон Птушкін та інші.

Також російська влада Криму позбавила звання заслуженої артистки Злату Огневич.

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