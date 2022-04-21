Оля Полякова образилася, що її не внесли до списку ворогів Росії

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка поїхала разом із доньками з України, образилася, що її не внесли до списку ворогів Росії. Зіркам-патріотам через засудження російського вторгнення на 50 років заборонили в'їзд до Росії. Полякової у цьому списку не виявилося.

«Чесно, мені навіть прикро, я теж хотіла потрапити до цього списку. Зараз до таких опальних російських списків потрапляти велика честь. І бути ворогом Росії сьогодні — це честь, а мене, як завжди, не нагородили», — пожартувала Полякова в ефірі «Сніданку з 1+1».

Вона також розповіла, що зверталася до свого колишнього друга Філіпа Кіркорова, який мовчав про вторгнення російської армії в Україну, а потім підтримав дружину зрадника Медведчука Оксану Марченко. Але король рімейків на повідомлення Полякової не відповів.

«Як бачите, він виявився боягузом. Те, що він робить — це несмілива позиція. Він мовчав 2 місяці, не висловлював жодної позиції, насправді це було розумніше з його боку, мовчав би й надалі. Він, звичайно, нічого не відповідатиме, бо нарветься на мене і на мільйони людей, які згуртувалися проти російської навали. І зараз ми один за одного. Я пишаюся своєю країною та своїми людьми», — сказала Оля.

Співачка каже, що лише майже через два місяці війни вона змогла записати нову пісню — «Колискова Мелодія України» на музику видатного композитора Мирослава Скорика і знову вийти на сцену.

«У мене велика гордість, що я маю можливість доторкнутися цієї величної музики і заспівати її в той час, коли це потрібно нашому народу. Це слова матері своїй дитині в бомбосховищі або у підвалі про те, що обов'язково все буде добре, ми повернемося додому, кожен тато буде разом зі своєю сім'єю і війна скінчиться. Я думаю, що всі люди, які зараз розкидані по всьому світу, мріють тільки про одне — повернутися додому. І такої любові до своєї країни, на мою думку, ми ніколи не відчували», — поділилася Оля Полякова.

19 квітня співачка виступила під час благодійного матчу «Шахтаря» та «Фенербахче» у Стамбулі. У фіналі Оля не змогла стримати сліз. «Ми обов'язково вистоїмо» , — сказала співачка. На що трибуни відповіли: «Слава Україні!».

Нагадаємо, в Росії з'явилися списки ворогів народу — українських знаменитостей, які різко засудили війну й розповідають правду про «визволителів».

Українських артистів ця новина навіть потішила. Ведучий «Орла та Решки» Антон Птушкін «засмутився», що не зможе випустити тревел-шоу про Поволжя.

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