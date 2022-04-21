П'яний Охлобистін зібрався на війну в Україну: Олена Мозгова відповіла одноклітинному організму

Кремлівський пропагандист Іван Охлобистін, який підтримав війну проти України, зібрався воювати на території нашої країни. Хильнувши горілки, путінський холуй поділився своїми планами в розмові з письменником-опозиціонером Олександром Ніконовим. А журналіст Михайло Козирєв опублікував у Facebook розшифровку цієї розмови.

Під час розмови Охлобистін хвалився, що щойно вилікує зуби, вирушить воювати з українцями, вбиватиме всіх, поки Росія не здобуде перемогу.

«Навіть якщо станеться неможливе, і ми програємо, це означає, що разом з нами програє весь світ. Нічого не буде! Буде великий Нуль. І ми всі готові до цього Апокаліпсису! Весь народ згоден. І ти не уявляєш, наскільки! У єдиному пориві! Усі, з ким я говорив, усі за перемогу! Поети, художники… Ми уб'ємо всіх! Нам не потрібен такий мир, в якому немає нашої перемоги… Ми чекали цього тридцять років. Тридцять років нас принижували. І тепер таке щастя… Нарешті, господи, я поїду туди», — заявив п'яний Охлобистін.

На війну він збирається відправити також свою дружину. Мовляв, вони вже готуються, обдзвонюють знайомих.

«Я ось виїжджаю на бойові дії і всіх обдзвонюю. Бо, мені здається, я не повернуся. Тому ти мене вибач там за все, якщо що було… Може, я інвалідом буду… Через Ростов їдемо, два конвої — з гуманітаркою там, те, се… Відвезу, а потім воювати! Ти ж росіянин! Я навіть не знаю, як тобі пояснити… Це кльово! У нас зараз у всіх таке піднесення! Таке щастя! Ми підірвемо цей світ! Ми всіх уб'ємо!» — сказав Охлобистін.

П'яне марення Охлобистіна, навряд чи можна сприймати серйозно. Але це говорить про загальне ставлення в росії до війни.

Український продюсер Олена Мозгова відреагувала на заяви російського актора, назвавши його «одноклітинним» організмом, примітивним та вічно п'яним.

«Вічно бухий, примітивний та агресивний — це не тільки про нього… Це властиво всім організмам, які населяють територію раші. Знищити весь світ, якщо не вдасться знищити Україну, — це і є їхня національна ідея.

Убогі, Україна — свята земля! Знищити її вам не під силу! З нами Творець, з нами Світло, з нами свята правда, ми єдині у своїй Любові до цієї країни! Ми захищатимемо її до переможного кінця! Гідність та волелюбність — ці абсолютно незнайомі вам поняття, у нас, українців, викарбувані у нашому генетичному коді!», — написала Мозгова у Facebook.

Нагадаємо, раніше Філіп Кіркоров, який мовчав про війну, підтримав дружину зрадника Віктора Медведчука Оксану Марченко.

Оля Полякова назвала свого колишнього друга боягузом. Втім, таких як Філя, в Росії більшість.

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