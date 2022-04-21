«Відбій тривоги»: Dj Tapolsky записав хіт із голосом Арестовича

Відомий український музикант Dj Tapolsky (Анатолій Тапольський), який у лавах ЗСУ захищає нашу країну від російських загарбників і встиг нещодавно одружитися у Києві, випустив новий хіт. Він презентував трек «Відбій тривоги», у записі якого використав заспокійливий голос радника президента Олексія Арестовича.

Його словами розпочинається пісня. «Увага! Відбій повітряної тривоги! Можете повертатися додому. Все буде добре», — каже Арестович.

«Поки я в Києві, вирішив трохи згадати про драмнбейс. Слухайте спільний трек „Відбій тривоги“ з Олексієм Арестовичем. Він щойно з'явився на стрімінгах, всі гроші від прослуховування підуть в один із підрозділів 72-ї бригади», — написав Тапольський у Facebook, презентуючи трек.

Під час війни українські артисти створюють патріотичні пісні, що піднімають дух, віру в перемогу. Олександр Пономарьов із Михайлом Хомою, Юрієм Ткачом та іншими артистами записали іронічний хіт «Україна переможе».

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