«Нічого нового»: Макаревич відреагував на заборону концертів «Машини часу» в росії

Російська репресивна система дісталася групи «Машина часу» та її лідера Андрія Макаревича, який розкритикував політику путіна та війну проти України. Музикант закликав росіян задуматися про фашизм і його крах, про сумну долю росії, що стала ізгоєм у всьому світі через вторгнення в мирну країну.

Зрозуміло, критика кремля й жорстка антивоєнна позиція Макаревича спричинили скасування концертів «Машини часу» в низці міст росії. Музикант повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Андрій Вадимович каже, що гурту не звикати до цензури, у такій системі обмежень він існує з часу заснування.

«Перші заборони пішли наприкінці сімдесятих — ми ще жили в СРСР. Наприкінці 1979 опинилися в Росконцерті, і гарне життя тривало до 1982. „Рагу из синей птицы“. На півроку нас закрили. Далі все було чудово до 2014 — Крим, Донбас», — Написав Макаревич.

Після засудження окупації Донбасу «Машину часу» назвали друзями хунти. Але через якийсь час про це забули. Наразі ситуація повторюється. Макаревич каже, що від цього страждають лише фанати гурту.

«Можу тільки висловити жаль нашим фанам, і нагадати — нічого нового. Давно живемо. Житимемо далі», — зазначив Макаревич.

Також шанувальники в росії не зможуть насолодитися творчістю рок-групи ДДТ. Юрій Шевчук відмовився виходити на сцену в Тюмені через використання в залі фашистської символіки Z. Інший майданчик музикантам не надали, тому вони вирішили скасувати концерт.

Юрій Шевчук розповів про це в інтерв'ю Олександру Плющову на YouTube. Музикант заявив, що не підтримує війну в Україні та не має наміру прославляти агресію, не бажає бути інструментом пропаганди.

«Сьогодні ми мали грати в Тюмені, але не трапилося. Одна дуже гарна панночка заборонила наш концерт», — розповів Юрій Шевчук.

Також у росії заборонили виступи Максима Галкіна, який засудив війну в Україні. Російський гуморист, який виїхав до Ізраїлю, поскаржився на цькування росЗМІ.

Андрій Макаревич різко висловився про критику тих, хто виїхав із Росії.

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