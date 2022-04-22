Надя Дорофєєва зізналася, чи готова до нових стосунків після розлучення з Дантесом

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, якій, як і іншим артистам-патріотам заборонили в'їзд до росії на 50 років, вперше публічно прокоментувала розлучення та зізналася, чи готова до нових стосунків.

Дорофєєва розповіла, що на початку війни змушена була залишити свій дім під Києвом. За словами зірки, зараз його доглядає мама Володимира Дантеса, яка відмовилася виїжджати за кордон. Надя зізналася, що рішення про розлучення вони з Володимиром ухвалили ще до війни, тому мовчати про це у складний момент їм просто не вистачило сил.

«Йде війна, але ми продовжуємо дихати, їсти, переглядати фільми, якщо на це вистачає часу. Я завжди досить відверта зі своїми шанувальниками і не думаю, що цією заявою ми образили когось. Хотілося сказати, адже ми вже не жили разом, а всі мали однакові запитання: „Як там Вова? Як там Надя?“. Тому ми вирішили поставити крапку», — розповіла Надя в інтерв'ю програмі «Зірковий шлях» (канал «Україна»).

Дорофєєва зізналася — до нового статусу вона вже звикла та готова рухатися далі: «Я готова до нових стосунків! Готова, але зараз дуже хочу додому».

Також Дорофєєва розповіла про бажання, загадане в Новий рік. 2022-й мав стати для неї особливим, адже вона дала собі важливу обіцянку.

«На початку року я собі казала, що 2022-й для мене — рік сміливості. Спочатку був реліз пісні „Разноцветные“, який за тиждень набрав 4 млн переглядів. Так круто йшов, але почалася війна… я мала випустити перший сольний альбом, участь у музичному шоу, багато дуетів. А зараз все це просто не має значення. У моєму житті неймовірна кількість змін, як ви бачите. Зараз я просто хочу повернутися до України, працювати, але найголовніше — обійняти людей, заспівати для наших військових. Хочу додому!», — розповіла Дорофєєва.

21 квітня співачці виповнилося 32 роки. Вона каже, що це найсумніший день народження в її житті. За словами Наді, вона відчуває величезну підтримку та турботу, але й сама готова віддавати.

«Вже майже два місяці ми бачимо, як вся Україна перероджується, кожен стає сміливішим, мудрішим, міцнішим. І в мені це переродження. Правда — ми вже не будемо колишніми ніколи! Стільки років я отримувала любов від мільйонів фанатів. А зараз, у цих страшних обставинах, відчуваю гостру необхідність віддавати. Це головний подарунок для мене!» — написала Надя в Інстаграм.

Одним із перших у мережі Надю привітав Володимир Дантес. «Кохай і будь кохана», — написав він у сторіс.

Співачка пообіцяла, що поки що продовжить виступати на благодійних концертах, збираючи кошти для допомоги Україні та українцям.

«Продовжу займатися творчістю, щоб ділитися частиною свого світу та надихати — об'єднуюсь із творчими людьми, які як ніколи на одній хвилі. Готую нові треки та дует — дуже хочеться скоріше поділитися з вами цією особливою піснею українською мовою. І… любитиму життя, віритиму і робитиму все для нашої перемоги», — запевнила Дорофєєва.

Нагадаємо, після заяви про розлучення Наді Дорофєєвій приписували роман із київським ресторатором Михайлом Кацуріним.

Парочку під час війни нібито бачили в Іспанії.

Фото instagram.com/nadyadorofeeva

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