«Росія творить геноцид в Україні»: Настя Каменських вразила потужною промовою на церемонії Latin American Music Awards

Українська співачка Настя Каменських/NK, якій разом із Потапом та іншими нашими артистами заборонили в'їзд у росію на 50 років, виступила на міжнародній премії Latin American Music Awards. Артистка пройшлася червоним хідником у патріотичному вбранні — блакитному плащі, на якому жовтими літерами написано: «Свободу Україні».

Настя відкрила шоу своїм виступом, а також виконала зі сцени «Where is the love разом із The Black Eyed Peas та іншими латиноамериканськими зірками. Українська співачка звернулася зі сцени з потужною промовою, вона закликала світову публіку допомогти зупинити кровопролиття в Україні.

«Кожна нація має право жити незалежно. Кожне місто має право на безпеку. Всі ми маємо право жити під мирним небом. Ми всі маємо право на щастя та свободу. Це те, за що Україна бореться зараз. Це те, про що ми просимо вас. Захистити нас, підтримуючи Україну. Саме зараз те, що відбувається в моїй країні, це не просто страшна війна. Росія робить геноцид проти українців. І це має залишитися безкарним. Якби ви знали, наскільки гарна моя країна! Які прості, щирі та талановиті люди живуть там. І як вони слухають і люблять вашу латинську музику. Maluma зібрав величезний Палац спорту в Києві. У мене була можливість відкрити його концерт і побачити, як його шанувальники співають разом із ним. Rosalia знімала свій відеокліп у Києві та працювала з українським продакшеном. Bad Bunny... хлопці слухають твою музику, коли їдуть до авто. Вони не розуміють жодного слова, але вони почуваються добре в той момент, тому що музика не має меж. Те, що вони чують зараз – це грім бомб. Ми не можемо дозволити, щоб міста руйнували та жертви перетворювалися просто на статистику. Будь ласка, не дозволимо війні в Україні стати чимось "звичайним". Війна не має місця у звичайному світі. Благаю вас, не забувайте про мою країну, говоріть про неї, підтримуйте її як тільки можете, тому що у волі зараз інше ім'я. Свобода – це Україна. Слава Україні!» – сказала зі стіни артистка.

У коментарях до відео Каменських підтримали тисячі шанувальників, а також колеги Джамала та Оля Полякова, які також беруть участь у міжнародних проектах для підтримки України. Нещодавно Оля виступила у Стамбулі на матчі «Шахтар"-"Фенербахче».

Нагадаємо, Настя Каменських добре знайома латиноамериканській публіці, вона ставала гостею на преміях у Мексиці, виступала на місцевому телебаченні. В арсеналі співачки — композиції іспанською мовою.

Під час війни Каменських опинилася за кордоном. Вона також бере участь у міжнародних проектах, збираючи кошти на допомогу Україні.

Нещодавно Настя випустила зворушливу патріотичну пісню Я — Україна.

