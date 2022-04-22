31.00 / 31.98 33.56 / 34.89
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Наталя Могилевська втратила рідного дядька в заблокованому Маріуполі

15:38 22 квітня 2022
Наталія Могилевська

Українська співачка Наталія Могилевська, яка випустила потужний патріотичний трек «Ми будем стояти», втратила близьку людину. Артистка повідомила про загибель рідного дядька в заблокованому російською армією Маріуполі. До його будинку потрапили два снаряди. Про це Наталія розповіла в Інстаграмі. За її словами, родича поховали прямо у дворі будинку.

«Коли мені було 19 років, загинув мій тато. У 2013-му, за день до мого дня народження, на небо пішла мама.Родина мого рідного дядька в Маріуполі лишалася моїм оберегом і місцем сили… Ви, нелюди, сьогодні знищили нанівець моє щасливе дитинство. Прошу вас, помоліться за загиблого мого дядька Сашка», — сказала Могилевська.

Раніше телеведучий Андрій Бедняков розповів, як його мама та сестра намагалися вирватися з Маріуполя.

На жаль, мати Андрія померла.

Також у Маріуполі загинув відомий джазмен, котрого орки кинули на передову без підготовки.

215

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Рецепт ефективного підживлення: капніть під усі квіти у квітні, і навіть найслабші почнуть бурхливо рости

Рецепт ефективного підживлення: капніть під усі квіти у квітні, і навіть найслабші почнуть бурхливо рости

Зеленський

Захід тиснутиме на Київ, і Зеленський не зможе довго чинити опір: Україну попередили про несподівану загрозу

пекінська капуста

Як виростити вдома пекінську капусту: поради городниці

Кириленко

Очільник Донеччини Павло Кириленко: «Ми готові до загострення і погіршення ситуації»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.