Наталя Могилевська втратила рідного дядька в заблокованому Маріуполі

Українська співачка Наталія Могилевська, яка випустила потужний патріотичний трек «Ми будем стояти», втратила близьку людину. Артистка повідомила про загибель рідного дядька в заблокованому російською армією Маріуполі. До його будинку потрапили два снаряди. Про це Наталія розповіла в Інстаграмі. За її словами, родича поховали прямо у дворі будинку.

«Коли мені було 19 років, загинув мій тато. У 2013-му, за день до мого дня народження, на небо пішла мама.Родина мого рідного дядька в Маріуполі лишалася моїм оберегом і місцем сили… Ви, нелюди, сьогодні знищили нанівець моє щасливе дитинство. Прошу вас, помоліться за загиблого мого дядька Сашка», — сказала Могилевська.

Раніше телеведучий Андрій Бедняков розповів, як його мама та сестра намагалися вирватися з Маріуполя.

На жаль, мати Андрія померла.

Також у Маріуполі загинув відомий джазмен, котрого орки кинули на передову без підготовки.

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