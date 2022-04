Вакарчук переспівав хіт Джо Кокера, показавши у кліпі неймовірно красиву квітучу Україну

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, який своїми виступами підтримує наших захисників та українців у всіх куточках країни, випустив кавер на хіт знаменитого британського співака Джо Кокера You Are So Beautiful («Ти така прекрасна»). Музикант трохи переробив слова та створив зворушливий кліп, показавши красу нашої квітучої країни. Такою, якою вона була до нападу російської армії. У відео Вакарчук використав відео та світлини простих українців, які щасливо жили на своїй землі до «визволення».

«На жаль, більшість іноземців чи не вперше побачили нашу країну на своїх екранах вже розбитою російськими ракетами та бомбами, що палає у вогні… Ми ж показуємо світові Україну, яку ми так любимо — красиву, мирну, усміхнену, щасливу, якою вона була, ту, яку ми захищаємо щомиті, і якою вона обов'язково буде після нашої Перемоги», — йдеться в описі кліпу.

Усі кошти, зібрані від переглядів кліпу, будуть направлені на благодійну допомогу. Вакарчук вважає, що кожен українець може зробити свій внесок у наближення перемоги.

«Виглядає так, ніби все погано. Але все — краще. Ми даємо відсіч одному з найпідступніших і найсильніших у військовому плані ворогові, який прийшов знищити нас, а насправді ми знищуємо його на нашій землі. Найважливіше питання, яке кожен з нас повинен ставити щовечора перед сном: „Що я сьогодні зробив для перемоги?“ Якщо кожен із нас поставить собі це питання і отримає на нього позитивну відповідь, то 40 мільйонів позитивних відповідей на це питання наблизять нашу перемогу так, що вона настане набагато швидше, чим ми можемо собі уявити», — сказав Святослав в ефірі UA разом.

Раніше Святослав Вакарчук показав зруйновану рашистами Бородянку.

Українські зірки під час війни підтримують свою творчість. Олександр Пономарьов із Михайлом Хомою, Юрієм Ткачом, Тарасом Тополею та іншими артистами випустили патріотичну іронічну пісню «Україна переможе».

Оля Полякова записала «Колискову Мелодію України» на музику знаменитого Мирослава Скорика.

