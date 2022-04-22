Максим Галкін вирішив допомогти українським біженцям грошима: у мережі відреагували

Шоумен Максим Галкін, який 24 лютого, в день початку широкомасштабної агресії росії в Україні, виступив проти війни, пообіцяв направити гроші українським біженцям.

У Галкіна, який разом із родиной виїхав з росії і зараз перебуває в Ізраїлі, заплановано кілька концертів. «Частину зароблених грошей я вирішив перерахувати на допомогу українським біженцям. Я думаю, що тим, хто вже купив квитки, буде приємно дізнатися, що ми таким чином разом зробимо добру справу», — написав шоумен у Instagram .

Багато фоловерів Галкіна написали йому в коментарях до цього посту слова подяки.

Нагадаємо, що за свою позицію щодо війни в Україні Галкін потрапив до списку артистів, чиї виступи небажані в росії.

Нещодавно він у соцмережах розповів фоловерам історію маленької дівчинки, якій з мамою вдалося вирватися із Маріуполя.

Фото — скріншот

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