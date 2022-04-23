«Я — українець, хоч і єврей»: Дантес пояснив, чому перейшов на українську

Колишній чоловік співачки Наді Дорофєєвої Володимир Дантес вирішив повністю перейти у спілкуванні на українську мову.

Про причини такого кроку він розповів в інтерв'ю радіоведучому Славі Дьоміну.

«Я українець, хоч і єврей, я можу розмовляти українською. І я маю таку честь і можливість розмовляти українською де і коли хочу. Так можна відрізняти своїх від „не своїх“. І мені подобається», — каже співак.

Такий крок тим більше знаменний, що сам Дантес — родом з російськомовного Харкова, і до цього розмовляв виключно російською мовою, і нею ж виконував свої пісні.

Ймовірно, кардинальні зміни у самосвідомості Володі відбулися після нападу військ путіна на Україну, а також після розлучення з Надею Дорофєєвою.

До речі, у цьому ж інтерв'ю Дантес зізнався, що офіційного розлучення пара так і не оформила (це планувалося зробити наприкінці лютого, але війна зламала всі плани).

«Наприкінці січня ми вирішили, що ми розходимося, на початку лютого я переїхав… 1 березня ми хотіли всім красиво розповісти, зробити вечірку. Все пішло не так, як ми планували», — розповів Дантес.

Нагадаємо, сама Надя лише 22 квітня вперше публічно прокоментувала розлучення та зізналася, чи готова до нових стосунків.

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