«Присоромила» Ані Лорак: наречена Мурата Налчаджіоглу чітко визначила свою позицію у війні Росії проти України

Поки російська «зірка» українського походження Ані Лорак зберігає «горду» мовчанку з приводу розпочатої кремлем війни проти України, її «суперниця», київська візажистка Лілія чітко визначила свою громадянську позицію.

Так, кілька хвилин тому Лілія опублікувала в соцмережі пост, в якому чітко вказала, на чиїй стороні в початій путіним загарбницькій війні.

«Тепер особливе ставлення до жовто-синіх кольорів», — підписала вона пост з фото, на якому знялася на тлі яскравих квітів у саду у Дубаї.

«Патріотично!», «Молодець!», «Справжня українка», — відреагували на посаду фоловери, які підтримали позицію Лілії.

Свої лайки під фото поставили як Мурат, так і численні шанувальники Лілії.

З урахуванням того, що напередодні дівчина опублікувала своє фото з жовто-синьою наклейкою, можна не сумніватися, що в серцях українців майбутня «дружина Мурата» явно набула набагато більшої ваги, ніж колишня дружина Ані Лорак, яка вперто зберігає мовчання (можливо, страху втратити російські контракти). Але, схоже, війна точно допоможе визначити, на чиєму боці знаходиться кожен артист і людина, яка ненавидить українців путіна або на боці сил добра.

Втім, майбутнє вирішується зараз, і Ані Лорак ще має шанс підтримати свою Батьківщину. Ані, чекаємо на тебе!

Нагадаємо, Мурат Налчаджіоглу не лише не приховує своєї підтримки українському народу, а й підкріплює свою позицію реальними справами, допомагаючи українцям.

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