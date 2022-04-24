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Машину розбили, з дому все винесли: Саша Зарицька з Kazka розповіла, як окупанти погосподарювали у її оселі під Києвом

12:24 24 квітня 2022
Саша Зарицька

Російські загарбники розгромили будинок солістки гурту KAZKA Олександри Зарицької під Києвом. З початку війни вона разом зі своїми коханим, мамою, сестрою, друзями та трьома собаками жила в її будинку, розташованому за 3 кілометри від Гостомеля. Проте на п'ятий день вона зібрала рідних та втекла з ними зі свого будинку, залишатися там було небезпечно. Про це вона розповіла в інтерв'ю ЖВЛ.

За словами артистки, перебувати в місті було страшно, вже на другий день війни було чути вибухи. Особливо вночі заснути було просто неможливо. На 4−5 день їй зателефонував тато, який був у Макарові, і сказав, що до Макарова заїжджають російські війська. Батько співачки сказав, щоб дочка виїжджала із міста. Того ж дня, зібравши речі через 15 хвилин, Олександра та її друзі виїхали з міста.

Згодом артистці зателефонував продюсер Юрій Нікітін, який незадовго до війни поїхав у відпустку на Кіпр. Він сказав, що дівчині слід поїхати у благодійний тур містами США. У Сполучені Штати Зарицька збиралася ще до війни, мала робочу візу та поїхала. Вже в благодійному турі Америкою вона дізналася, що російські загарбники пограбували її будинок під Гостомелем. Вони розтрощили машину, винесли абсолютно все. Техніку, речі, більш менш цінні, навіть мікрофон хотіли винести, але загубили по дорозі.

Як писали «ФАКТИ», відома журналістка, яка веде інформаційну програму «Сегодня» (канал «Україна») Ганна Панова втратила будинок під Києвом. Росіяни, що окупували село, спалили до тла будинок, який збудував чоловік Ганни для неї та їх маленької дочки.

У свою чергу, співачка та телеведуча Оля Цибульська, якій вдалося врятувати батьків з Ірпеня, показала, на що російські окупанти перетворили їхній будинок. Після звільнення міста від росян батькам співачки вдалося потрапити у своє житло, точніше — подивитися на руїни затишної квартири з видом на зелений парк.

А лідер гурту «Друга Ріка» Валерій Харчишин розповів, як росіяни зруйнували його будинок під Гостомелем.

Фото: instagram.com/kazka.band

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