«Ви молитися за мир і одночасно відправляєте ракети»: Галкін різко відреагував на обстріл рідної Одеси

Шоумен Максим Галкін, який з Аллою Пугачовою та дітьми поїхав до Ізраїлю і на якого в росії почалися гоніння через його антивоєнні виступи, на Великдень привітав фоловерів із Воскресінням Христовим. Проте вітання вийшло невеселим — він говорив і про страшний ракетний удар рашистів по Одесі, під час якого загинули люди, у тому числі й тримісячна дитина.

«Напередодні світлого свята Великодня, в день сходження Благодатного вогню летять крилаті ракети в житловий будинок в Одесі. Гине сім'я, гине тримісячна дитина. Як це все пояснити? Ви одночасно молитеся з патріархом Ієрусалімським за мир… Ви, офіційні особи, приїжджаєте, ви везете Благодатний вогонь до москви… І при цьому ця ж влада посилає ракети» , — каже Галкін, життя якого було тісно пов'язане з Одесою — там народилися його мама, бабуся, прадідусь і дідусь, у Південній Пальмірі він проводив дитячі роки.

Він зазначив, що росія винна у величезній кількості страшних речей, але при цьому стверджує, що не винна: «Малазійський „Боїнг“ — це не ми, Маріуполь зрівняли із землею — це не ми, до Одеси летить ракета — це не зовсім ми… Усе не ми! Але що ми там робимо? Співчуття рідним усіх загиблих та світла пам'ять».

Шоумен також розповів, що відключив можливість залишати коментарі у своєму акаунті в Instagram через нашестя «ольгінських тролів».

Нагадаємо, що Максим Галкін пообіцяв частину коштів, які він отримає від концертів в Ізраїлі, направити на допомогу українським біженцям.

Фото — скріншот

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