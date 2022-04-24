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«Там була легка концентрація надії»: фронтмен «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ» поділився емоціями після виступу в Ірпіні

22:10 24 квітня 2022
Сергій Танчинець

Лідер гурту «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ» Сергій Танчинець в ефірі телемарафону після концерту в Ірпені розповів про враження від побаченого.

«Розбомблена частина міста несе негативні відчуття, ти розумієш скільки горя пережили там люди, — розповів Сергій Танчинець. — Коли ми заїхали у центральну частину Ірпеня, яке більш вціліле, до нас вийшли люди. Десь кілька сотень. Вони прийшли з надією відчути себе у безпеці, у спокої, відчути ті емоції, які вони відчували до тієї страшної біди. Там була легка концентрація надії, легкі посмішки, фото, обмін приємними відчуттями, які нам усім зараз потрібні.

Зізнаюся відверто, мені зараз не до музики. Ми зараз у ритмі волонтерства. Зараз знаходжуся в автобусі, їду на захід України, щоб завантажитися і після Великодня поїхати у зворотному напрямку. І творчість відкладається на пізніше".

"Ми зараз у ритмі волонтерства", - каже Сергій Танчинець

Нагадаємо, 17 квітня учасники гурту «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ» Сергій Танчинець і Олексій Бережний виконали композицію «Вільні Люди» біля руїн Центрального будинку культури в Ірпені. Саме з цього міста у січні й розпочався великий тур артистів, але творчі мрії зупинила війна.

Раніше Саша Зарицька з Kazka розповіла, як окупанти погосподарювали у її оселі під Києвом.

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