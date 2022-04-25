Як можна мовчати, коли бомбардують твоє рідне місто?: Анатолій Анатоліч різко звернувся до зрадниці Тодоренко

Український телеведучий Анатолій Анатоліч спробував достукатися до Регіни Тодоренко та зрозуміти, чому вона мовчить про війну в Україні, не реагує на обстріл ракетами її рідної Одеси, де загинула сім'я — тримісячна дівчинка, її мама та бабуся.

Анатоліч популярно пояснив у своєму відеозверненні, чому мовчання Регіни, яка зараз живе та продовжує спокійно працювати в росії, назвав злочином.

Свою кар'єру Тодоренко розпочинала в Україні, брала участь у «Фабриці зірок», де була помічена Наталією Могилевською, яка запросила її до гурту REAL O. Потім — була ведучою в «Орлі та Решці». Свою популярність у соцмережах Регіна також набила завдяки українським передплатникам, які зараз ховаються від російських бомб.

Кар'єра Регіни йшла в гору і в Росії, а після того, як вийшла заміж за Влада Тополова, є провідною низки російських проектів.

З початку бойових дій одеситка зважилася лише на один пост, в якому закликала до миру між народами, не згадавши про те, хто розпочав цю війну і хто вбиває мирних українських громадян.

«Популярність — це не лише п'ять тисяч доларів за пост у Instagram. Популярність — це ще й величезна відповідальність. Це відповідальність вести за собою людей та говорити їм правду. Сховати язик за білими вінілами — це боягузтво і зрада. Зрада тих українців, які тебе любили. У нас можна казати слова „війна“, а ти не можеш. Мовчання людей з українськими паспортами — це набагато страшніше за Баскова й Канделакі. Регіна підписана на Зеленського, Пивоварова, Птушкіна, Комарова, Дантеса. Про інформаційний вакуум не може йтися. Мовчання — це заохочення. Як ти дивитимешся в очі своїм дітям? Український паспорт тобі не потрібен, і тобі треба його повернути. Можеш покласти в кишеню окупанту. Регіна має достатньо грошей, щоб залишити Росію. У тиранії її дітям не буде жити комфортно. Коли кажуть, що Регіна не може говорити правду, тому що живе в Росії — марення сивої кобили. Вона може жити у будь-якій точці світу», — сказав Анатолій.

Він каже, що записав це відео не для того, щоб викликати негативні коментарі на адресу Тодоренко, а для того, щоб пояснити — зірки відповідають перед тими, хто в них повірив і зробив знаменитими.

«Одесо, а що ти зробила, щоб тебе не бомбили?» перефразую легендарну фразу Регіни. Це відео про відповідальність зірок. Про те, чи винні вони комусь щось, чи це їхня особиста справа, мовчати, чи підтримувати. Зрештою, це відео про чесність. Перед собою, і перед людьми, які зробили тебе популярним та багатим. Україна переможе. А всі мерзотники отримають по заслугах", — написав Анатолій.

На його пост відреагувала колишня піарниця Тодоренко, Катерина Пріміна. Вона 20 днів жила з жахом без зв'язку з мамою, яка залишалася в оточеному Маріуполі. Вона не розуміє, що трапилося з Регіною, батьки якої мешкали в Одесі. До їхнього будинку будь-якої миті також могла прилетіти російська ракета. Тоді Регіна теж мовчатиме?

Віддати український паспорт Тодоренко також закликала телеведуча Катерина Осадча. Вона звернулася до мовчазних українців, які живуть у Росії.

Тим часом Тодоренко спокійно розважає російську публіку в «Лужниках».

Фото instagram.com/anatoliyanatolich

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