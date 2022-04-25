Готовий до будь-яких випробувань: Dan Balan показав, як відсвяткував Великдень

Популярний молдавський виконавець Дан Балан, який нещодавно приміряв камуфляжну форму у спробі захистити свою країну від нападу ворога, зараз відзначає Великдень і демонструє своїм родичам приємні моменти з особистого життя.



Одне із відео на цю тему опублікували шанувальники співака у Мережі.

У ролику Дан стукає яйцем у яйце своєї племінниці, щоб перевірити, «у кого яйця міцніші». І, як виявляється, Дану є чим похвалитися — його «крашанки» досить міцні, і можуть скласти конкуренцію найтвердішим румунським яйцям.

На ролику Дан присів навпочіпки біля маленької дівчинки — як виявилося, це його племінниця — і влаштував із нею обмін «ударами яйцями». Симпатична мала весело грає з артистом і «б'є» його писанки своїм яйцем, змушуючи зірку вимовити схвальне «Вау!».

«З великим святом Світлого Великодня! І в цей день хочеться побажати добра і добра. Нехай на душі буде тепло і спокійно, над головою буде мирне небо, а поруч — улюблені та веселі рідні та друзі. Нехай це свято подарує розуміння, гармонію та радість !» — йдеться у підписі до відео.

Незважаючи на те, що відео було зроблено кілька років тому, фанати співака з ентузіазмом сприйняли те, що відбувається на відео.

Зазначимо, що на відміну від колишнього судді шоу «Голос країни», українські зірки цьогорічний Великдень провели без традиційних селфі та привітань фоловерам. Так, співачка Слава Камінська, яка виїхала з дітьми до Нідерландів, розповіла в Instagram, що вже кілька років поспіль переживає на Великдень особисту трагедію, адже цього року свято затьмарилося ракетним обстрілом рідної для отця Одеси.

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