«Хочу розповісти світові про Україну»: Ксенія Мішина пояснила, чому покинула країну

Відома українська акторка, героїня шоу «Холостячка» Ксенія Мішина, яка попрощалася із потопленим ЗСУ російським крейсером «Москва», на третій місяць війни покинула Україну.

З початку російського вторгнення артистка із сином Платом спочатку оселилися на Закарпатті. А нещодавно вирішила переїхати до Бельгії. Свій вибір Мішина пояснила Інстаграм. За словами артистки, вона візьме участь у міжнародному проекті, повернеться до роботи та отримає можливість заробляти, щоб сплачувати податки та робити благодійні внески для своєї країни. Крім того, вона зможе більше розповісти світові про війну в Україні та про те, що тут відбувається насправді.

«Задовго до війни планувався бельгійський проект, у якому я вже брала участь кілька років тому. І зараз запустилася друга частина. Скажу чесно, було трохи важко прийняти це рішення. Але я зрозуміла, що можу і хочу працювати. Можу і хочу розповісти всьому світу про Україну», — пояснила Мішина.

Вона також розповіла, що їй часто пишуть у коментарях російські «шанувальники», звинувачують у жорстокості та все цікавляться, чому українці так ненавидять росіян?

«Коли мені пишуть, якою жорстокою я виявилася, і багато росіян не винні, мені хочеться їх усіх привезти до Маріуполя, замкнути в підвалах і нехай гниють. А ми будемо потім питати: „За що вони нас так ненавидять?“, і голосно кричати, що ми не винні! Це все політика… Геноцид українського народу! Справжній геноцид», — відповіла Ксенія.

Вивезти дітей за кордон також вирішили співачка Джамала, MamaRika. Слава Камінська з дітьми перебралися до Нідерландів .

А Оля Полякова з доньками оселилася у Франції в будинку своєї подруги Ніки Білоцерковської.

Фото instagram.com/misha.k.ua

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