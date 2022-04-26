Телеведуча Інна Москвіна показала, на що рашисти перетворили її будинок в Ірпені

Ведуча ток-шоу «По-людськи» на UA: ПЕРШИЙ Інна Москвіна, яка зараз веде єдиний інформаційний марафон, розповіла, як їй вдалося вивезти дітей з Ірпеня Київської області та на що російські окупанти перетворили її будинок.

В інтерв'ю «Суспільне Мовлення» журналістка зізналася, що на тлі чуток про війну заздалегідь домовилася з подругою: якщо почнеться, вивезуть дітей до родичів на західну Україну, а самі повертаються до роботи. За словами Інни, вона до останнього не вірила у повномасштабне вторгнення росії, але 24 лютого о 4:30 на її телефон посипалися повідомлення про вибухи.

«Вже 24 лютого о 4.30 у наших внутрішніх чатах між колегами посипалися повідомлення про сильні вибухи майже з кожного регіону країни. Тоді одразу зателефонувала до своєї подруги (моя редактор та мама двох діток), з якою раніше домовилися: якщо війна, разом відвозимо дітей на західну Україну (там є рідня) та повертаємось на роботу до Києва», — розповіла Інна.

До війни вона з дітьми жила в затишному приватному будинку в Ірпені. Телеведуча показала, що рашисти зробили з її житлом — розбиті вікна, пошкоджений фасад, зламаний паркан, під яким самотньо лишився стояти дерев'яний стілець.

Будинок, де ще навіть не завершили ремонт, доведеться відновлювати заново.

«Планувала встановити сантехніку у відремонтованій ванній, на яку роками не вистачало грошей. Сантехніка так і залишилася у коробках на першому поверсі», — розповіла Москвіна.

Раніше Олександра Зарицька розповіла, як орки пограбували її будинок у Ворзелі.

У цьому районі також знаходився будинок соліста гурту «Друга ріка» Валерія Харчишина. Музикант вважає, що його будинок знищили навмисно.

А у квартиру батьків Олі Цибульської в Ірпені влетів потужний снаряд. Так рашисти визволили їх від житла.

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