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Трирічний Лео з Ірпеня заспівав у київському метро разом із Вакарчуком

13:01 26 квітня 2022
Трирічний Лео з Ірпеня та Святослав Вакарчук

Трирічний Лео Буша з Ірпеня, який став зіркою соціальних мереж після виконання «Ой, у лузі червона калина», заспівав у київському метро разом із Святославом Вакарчуком. Благодійний концерт «Все буде добре» відбувся у неділю на станції «Золоті ворота». Він транслювався в Україні, а також у 14 країнах світу.

Пісню «Не твоя війна» гурту «Океан Ельзи» допоміг виконати трирічний Леонард Буша з Ірпеня, який став справжньою інтернет-сенсацією в мережі завдяки зворушливому виконанню військового хіта та гімну Січових стрільців «Ой, у лузі червона калина».

Хлопчик росте у творчій українській родині. У свої 3 роки знає та співає хіти «Океану Ельзи». Декілька днів Леонард, який зараз перебуває з батьками на західній Україні, готувався до виступу, після чого батьки записали його проникливе виконання хіта «Не твоя війна». У Києві його виконання вивели на екран.

Також з «Океаном Ельзи» виступив талановитий учасник шоу «Голос країни-12» на 1+1, гітарист військового оркестру Міністерства оборони України Олександр Свириденко. На сліпих прослуховуваннях 20-річний вокаліст із Первомайська вразив публіку піснею «О, мамо» гурту «Сальто назад». Оркестру вдалося розвернути крісла двох зіркових тренерів — Наді Дорофєєвої та Олі Полякової. Олександр тоді обрав команду Наді Дорофєєвої, а ось інший тренер Святослав Вакарчук зізнався, що шкодує, що не повернувся до хлопця.

Юний співак зараз захищає Україну на фронті, але на один вечір приїхав до Києва заспівати для українців. Він акомпанував собі на гітарі та заспівав разом зі Святославом хіт «Еверест».

Нагадаємо, Вакарчук вступив до лав ЗСУ та отримав спеціальний наказ. Він підтримує українців у різних, у тому числі й найгарячіших, куточках країни. Святослав виступав у Харкові, який регулярно піддається ракетним обстрілам. Співав там для людей у метро.

Відвідав деокуповану Бородянку та показав, на що орки перетворили мирне місто.

Українського артиста Вакарчука намагалися вбити в Одесі.

Фото — Вікторія Квітка.

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