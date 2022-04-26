Путіністам Кіркорову та Гагаріній заборонили в'їзд до Естонії

Слідом за Латвією, яка внесла до чорного списку російських артистів, які підтримали війну в Україні, в'їзд у свою країну заборонила путіністам Естонія. Філіп Кіркоров та Поліна Гагаріна не зможуть виступати тут найближчі п'ять років.

Влада Естонії прийняла таке рішення через те, що ці артисти підтримують агресивну політику тирана путіна. Зокрема, Кіркоров став на захист опальної телеведучої Оксани Марченко, чоловіка якої Віктора Медведчука заарештували в Україні. У той же час, він жодного слова не говорить про те, що російська армія вторглася до нашої країни, вбиває наших дітей.

А співачка Поліна Гагаріна взяла участь у концерті-пропаганді в «Лужниках», присвяченому роковинам незаконної окупації Криму. Крім того, виконавиця підтримує російських військових, які вбивають безневинних мирних людей та знищують українські міста. Оля Полякова назвала російських артистів, котрі виправдовують війну, кривавими вбивцями.

У Кіркорова та Гагаріної були заплановані концерти в Естонії, тепер виступи доведеться відкласти щонайменше на п'ять років.

Тим часом у Росії створюють чорні списки артистів, які виступили проти війни. До них потрапили Андрій Макаревич і Максим Галкін, проти якого почалося цькування в росЗМІ.

А українських артистів, котрі розповідають правду про війну, назвали ворогами народу та заборонили в'їзд до росіїї на 50 років. Це Антон Птушкін, Володимир Дантес, Андрій Данилко, Дмитро Комаров та багато інших.

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