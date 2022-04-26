31.34 / 32.18 33.61 / 34.73
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Підтримали лише двоє артистів»: зірка «Сватів» Ганна Кошмал розповіла, як російські колеги по серіалу відреагували на війну в Україні

17:17 26 квітня 2022
Анна Кошмал

Українська акторка кіно та театру Ганна Кошмал, яка стала популярною після ролі Женьки у серіалі «Свати», розповіла, як російські колеги з фільму відреагували на війну в Україні. Після багаторічної спільної роботи, зйомок пліч-о-пліч, майже всі вони відмовчуються про трагічні події, смерті мирних громадян, дітей.

Як розповіла Ганна в Інстаграм, шанувальники часто цікавляться в неї, як вона спілкується із російськими колегами.

А аж ніяк. Лише два актори підтримали Кошмал у тяжкій ситуації. Це Андрій Бірін, який зіграв її нареченого, та Олександр Феклістів — Сан Санича.

«Це, напевно, найактуальніше питання за всі ці два місяці. Можу вам сказати, що мене дуже підтримав Андрій Бірін — мій наречений „сватовський“. Він з першого дня зі своєю дружиною мене дуже підтримали. Звернення Олександра Феклістова ви бачили. Я його публікувала. А решта мовчать», — розповіла Ганна.


*Олександр Феклістов, Тетяна Кравченко, Ганна Кошмал, Федір Добронравов

Наразі акторка перебуває в Україні й залишати країну не збирається, незважаючи на те, що жодне місто не може бути повністю безпечним. Справлятися з тривогою та хвилюванням Ганні допомагають медитації та йога.

Також Кошмал зазначила, що повністю перейшла українською мовою, оскільки не бажає розмовляти мовою окупантів.

Нагадаємо, Олександр Феклістов — один із небагатьох російських артистів, які виступили проти війни в Україні. Він записав відеозвернення, в якому висловив солідарність із українським народом.

Фото instagram.com/smorkovkina

216

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

мобілізація до армії

«Мене не призвуть, бо маю маленьку дитину»: розвінчуємо найпоширеніші міфи про армію

троянди

Щоб троянди буяли: лайфхаки, завдяки яким кущі радуватимуть вас квітами і не хворітимуть

Юрій Романенко

Янукович з кінця лютого жив у Сухолуччі під Києвом, а Царьов готувався у березні стати в.о. президента України, — Юрій Романенко

лілія

Щоб лілії у вашому саду цвіли рясно, слід знати кілька секретів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.