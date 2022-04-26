«Підтримали лише двоє артистів»: зірка «Сватів» Ганна Кошмал розповіла, як російські колеги по серіалу відреагували на війну в Україні

Українська акторка кіно та театру Ганна Кошмал, яка стала популярною після ролі Женьки у серіалі «Свати», розповіла, як російські колеги з фільму відреагували на війну в Україні. Після багаторічної спільної роботи, зйомок пліч-о-пліч, майже всі вони відмовчуються про трагічні події, смерті мирних громадян, дітей.

Як розповіла Ганна в Інстаграм, шанувальники часто цікавляться в неї, як вона спілкується із російськими колегами.

А аж ніяк. Лише два актори підтримали Кошмал у тяжкій ситуації. Це Андрій Бірін, який зіграв її нареченого, та Олександр Феклістів — Сан Санича.

«Це, напевно, найактуальніше питання за всі ці два місяці. Можу вам сказати, що мене дуже підтримав Андрій Бірін — мій наречений „сватовський“. Він з першого дня зі своєю дружиною мене дуже підтримали. Звернення Олександра Феклістова ви бачили. Я його публікувала. А решта мовчать», — розповіла Ганна.



*Олександр Феклістов, Тетяна Кравченко, Ганна Кошмал, Федір Добронравов

Наразі акторка перебуває в Україні й залишати країну не збирається, незважаючи на те, що жодне місто не може бути повністю безпечним. Справлятися з тривогою та хвилюванням Ганні допомагають медитації та йога.



Також Кошмал зазначила, що повністю перейшла українською мовою, оскільки не бажає розмовляти мовою окупантів.

Нагадаємо, Олександр Феклістов — один із небагатьох російських артистів, які виступили проти війни в Україні. Він записав відеозвернення, в якому висловив солідарність із українським народом.

Фото instagram.com/smorkovkina

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