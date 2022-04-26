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«Бракує фантазії?»: Оксана Білозір пригрозила судом Олі Поляковій та Тоні Матвієнко

19:21 26 квітня 2022
Оксана Білозір

Схоже, що в Україні набирає обертів новий «плагіатний» скандал — народна артистка України Оксана Билозір закинула кільком виконавицям те, що вони «нахабно переспівують» її пісні.

На своїй сторінці у соцмережах вона зазначила, що це робиться «без огляду на авторське право, інтелектуальні права» та прожите співачкою її «життя у піснях…

«Невже не вистачає творчої фантазії та свого креативного мислення? Нагадую, що війна війною, а закони в Україні працюють! Хочете отримувати листи-щастя⁉️» — пише Білозір та називає співачок, яких вона «спіймала на гарячому».

Оля Полякова, як стверджує Білозір, переспівала «Мелодію Скорика, знану, як Свіча — присвячену Геноциду українців через Голодомор»; Ольга Полежака — пісню «Кленова балада», а Тоня Матвієнко — пісню «Коханий».

«Моє побажання: творіть себе в своїй унікальності, бо репліка ніколи не стане оригіналом», — резюмувала Оксана Білозір.

Чи є якась відповідь на звинувачення Білозір, наразі невідомо.

Нагадаємо, що свого часу в гучний скандал через свої пісні потрапила співачка Ірина Федишин. Магазин у селі на Івано-Франківщині оштрафували на більш, ніж 100 тисяч гривень за нелегальне використання композицій співачки. Після чого на Ірину накинулися з обвинуваченнями і критикою. Їй довелося пояснювати, що до штрафу вона не має жодного відношення і що позов подавала не вона, а компанія, якій належать авторські права на її пісні.

Фото Оксани Білозір із соцмереж

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