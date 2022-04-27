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«Буду боротися до самого кінця»: Ектор Хіменес-Браво зворушливо освідчився Україні

11:25 27 квітня 2022
Ектор Хіменес-Браво

Суддя кулінарного шоу «МастерШеф» та ресторатор Ектор Хіменес-Браво, який підтримав наших захисників, зворушливо освідчився Україні. 13 років тому він вперше приїхав до Києва на екскурсію та закохався з першого погляду. В Україні Ектор збудував успішну кар'єру, став відомим, придбав будинок та отримав громадянство. Каже, Україна стала його домом і він готовий захищати свій дім до перемоги та мріє відкрити ресторан в українському Криму.

За словами Ектора, його будинок в Ірпені, який нищили російські окупанти, уцілів. Нині у місті відновлюється інфраструктура.

«Мій будинок був також в Ірпені. Там немає електрики, води. Я сумую за лісом, де гуляв із собаками. Незабаром буде 13 років, як я приїхав на екскурсію до Києва. Прогулявся Андріївським узвозом, познайомився з найдобрішими людьми у світі. З українцями. У цій країні я прожив чверть свого життя. Тут знайшов друзів. Тут знайшов другу половинку. Я привозив до Києва маму з Колумбії і хвалився, яка красива Україна. Я став найвідомішим кулінаром України. Це було не просто, адже тисячі українських кухарів могли б посісти моє місце. Я чув фразу „ваше місце має займати українець“. Минуло 13 років, а я й не помітив, як Україна стала моїм домом. А я — наполовину українцем. Я не дуже добре говорю українською, оскільки знаю ще 4 мови. Але хочу, щоби ви знали. Україна — мій дім. На щастя, мій будинок в Ірпені вцілів. Але Україна проливає кров. За неї я більше турбуюся, ніж за шматки металу та 2 поверхи бетону. Я боротимусь за свій дім до кінця, поки ми не поїдемо відкривати ресторан у Криму», — написав Ектор в Інстаграм.

Ім'я своєї обраниці Ектор не називає. Каже, поки що не готовий афішувати особисте життя.

У мережі він також ділиться своїми рецептами. Він розповів як приготувати улюблений колумбійський суп.

Фото instagram.com/hectorjimenezbravo

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