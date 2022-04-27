Потап запропонував кремлівській пропагандистці Симоньян, яка образила Галкіна, поколупатися в Кіркорові та Баскові

Український шоумен і продюсер Потап, який раніше відповів пропагандисту Безрукову, поставив на місце кремлівську журналістку Маргариту Сімоньян. В ефірі каналу «Росія-1» вона накинулася на гумориста Максима Галкіна, який не підтримав військове вторгнення росії в Україну та назвав війну війною. Путінська пропагандистка з усмішкою заявила, що він нічого не розуміє в «геополітиці» та «спецоперації», назвала його «мерзотою» та «геєм, який одружився зі старою жінкою». Так ті, хто ще недавно обожнював Пугачову та Галкіна мстять їм за те, що поїхали з Росії та не бояться казати правду.

«Коли людина, про яку достеменно відомо, що вона — гей, для відведення очей, особистого збагачення, заради кар'єри одружується з літньою жінкою і доводить своїй аудиторії, що у них — чисте кохання. Ви ж розумієте рівень брехні та внутрішнього лицемірства цієї людини?» — сказала Симоньян.

Вона вважає, що Галкін не має права критикувати владу росії і так звану спецоперацію.

«І ти, ось така людина, брехлива-перебрехлива… дозволяєш собі мою батьківщину обливати помиями, не маючи ні найменшого уявлення, взагалі, ні про що. Ні про „військову операцію“, ні про геополітику, ні про те, що таке взагалі батьківщина», — заявила Симоньян.

На спіч російської пропагандистки відреагував у мережі Потап. Його обурило таке презирливе ставлення до тих, кого ще нещодавно називали зірками. Потап назвав її «пасажиркою, яка відлітаючи у прірву забуття на своїй маршрутці, встигає полити брудом усіх незгодних».

«Макс насамперед — людина, яка дуже любить свою батьківщину і вміє бути чесним артистом, а Алла — легенда, яка переживе ще безліч правителів і таких клоунес. Але якщо вже в хід пішли палиці, то давайте поколупаємо ними у придворних артистах — Кіркорових, Баскових, Лазаревих», — звернувся до Симоньян Потап.

Нагадаємо, після того, як Галкін з Пугачовою поїхали з росії, на них почалося цькування в росЗМІ. Гуморист не боїться говорити правду про війну та розповідати про наслідки російського вторгнення в Україну.

Тим часом Басков із піною біля рота захищає путінську політику та так звану спецоперацію, внаслідок якої знищено тисячі українців, убито понад 200 дітей.

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