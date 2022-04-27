«Першою була Земфіра»: Дмитро Шуров розповів, хто з російських зірок підтримав його після вторгнення в Україну путінської армії

Український музикант Дмитро Шуров (Pianoбой) розповів, як його знайомі російські артисти відреагували на війну проти України та хто з них висловив свою підтримку.

Дмитро, як і більшість українців, не очікував на повномасштабне вторгнення путінської армії. 24 лютого він перебував на гастролях на заході країни, були заплановані концерти у Львові та Буковелі. А в будинку Шурова в Києві ховалися його колеги.

«Наш будинок розташований на півночі Києва, там у перші дні були бої, тому в нашому підвалі, який облаштований під студію, ховалася частина сімей музикантів гурту Pianoбой. Наш гітарист Сергій, у нього є бойовий досвід ще з АТО, одразу пішов до армії. Перебуваючи на заході, ми вже з перших днів почали отримувати запити на допомогу», — розповів Дмитро Шуров у «Сніданку з 1+1».

Так розпочалася його волонтерська діяльність. Разом із колишнім колегою по групі «Океан Ельзи» Юрієм Хусточкою, який збирає гуманітарні вантажі у Франції, Дмитро займається доставкою та сортуванням в Україні.

Шуров каже, що після 24 лютого музика для нього померла, перестав її слухати. За винятком кількох композицій. Однією з таких стала його пісня «Вітчизна». Зараз ця композиція набула нових змістів.

«Для мене музика померла з першого дня війни. Я її практично не слухаю. Є кілька моїх власних, які я справді можу грати, виконувати та слухати. І це одна з них. І „Родина“, і „Вітчизна“, україномовний текст якої написала Катерина Галенко з Лисичанська, яка є біженкою зараз. Вони написані вже під час війни, яка триває 8 років. Тому сенс, який закладений у них — був завжди, просто раніше, коли ми їх співали на великих концертах, люди дивилися у телефони, перешіптувалися, і тільки люди, які були безпосередньо залучені до військових дій, розуміли, про що йдеться… Я радий, що написав її, але з іншого боку — мені дуже боляче, я ніколи не хотів би, щоб ці слова були актуальними для нашої країни. Дуже сподіваюся, що це закінчиться», — сказав Дмитро.

Музикант, який працював на початку кар'єри в Москві, зокрема в команді Земфіри, розповів, як його знайомі російські артисти відреагували на війну в Україні. Шуров зазначив, що Земфіра ніколи не декларувала публічно свою позицію, а висловлювала її через музику. На початку війни вона записала пісню «Не стріляй».

«Я поважаю її вчинок, поважаю, що вона зробила це відео. Вона спалила мости зі своєю країною. І все ж таки, у неї величезна аудиторія, яка розуміє це… З 500 моїх знайомих з Росії різних часів мені написало шість людей. І першою була Земфіра, вона написала одразу. Я не можу сказати в ефірі слова, які вона написала через цензуру, але ви зрозуміли», — поділився Дмитро.

Він також зазначив, що його не розчарував репер Noize MC, який висловив чітку позицію і зараз за кордоном збирає гроші для українських біженців.

Раніше Україну підтримав гуморист Максим Галкін, якому влаштували цькування у росЗМІ. Проте артист не боїться говорити правду про війну в Україні та збирати кошти для біженців.

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