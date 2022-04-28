Пропагандистка Симоньян, що образила Галкіна, розлютила скандаліста Паніна

Відомий російський актор Олексій Панін, який раніше запропонував 500 доларів за плювок в обличчя кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова, вибачився у гумориста Максима Галкіна та його дружини Алли Пугачової. Він заявив, що вирішив зробити це публічно, а не у телефонній розмові, оскільки конфлікт теж відбувався на очах у мільйонів людей.

«Мені дуже соромно, що я колись дозволив собі на адресу Максима сказати те, що я не повинен був говорити. І на адресу Алли Борисівни Пугачової. Алла Борисівна — велика жінка і я за жодних умов не мав права дозволяти собі такі слова Чому я роблю це зараз, а не зробив раніше? Тому що Маргарита Симоньян — не говоритиму, що я думаю про цю громадянку — публічно облила брудом Максима Галкіна, вірніше, вона думала, що облила брудом Максима, а облила брудом себе. Все це вона зробила в ефірі федерального каналу у такого ж персонажа в ефірі Соловйова. Мені дуже соромно, що я колись дозволив собі висловлювання на адресу Максима та Алли Борисівни», — сказав він.

Панін пояснив, що вирішив вибачитися перед гумористом та Аллою Борисівною зараз, бо його обурило висловлювання Симоньян щодо гомосексуалізму Галкіна.

«Я дивлюсь відео, яке викладає Максим у себе на сторінці. Я чую його. Я аплодую йому. Він — молодець. Все, що наговорила Симоньян — це абсолютна хе. ня! Максин не ображав російський народ, не дозволяв собі жодних жорстких висловлювань. Він усе зробив дуже талановито та інтелігетно. І все, що він говорив про війну, про смерть людей, про своє співчуття до цього, і про свою участь… Дуже неприємно, що такі люди, як Маргарита Симоньян, взагалі мають право відкривати свій поганий рот!» — заявив Панін.

Актор вирішив звернутися до гумориста саме зараз, оскільки днями Маргарита Сімоньян в ефірі одного з федеральних каналів облила його брудом за його позицію щодо агресії Росії на території України.

Як писали «ФАКТИ», раніше пропагандистка Сімоньян назвала Галкіна «геєм, який одружився зі старою жінкою».

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