«Ми з сестрою не встигли»: Позитив втратив батька

Учасник гурту MOЗGI Позитив (справжнє ім'я Олексій Завгородній) вперше розповів про смерть батька. Сумною новиною музикант поділився у програмі ЖВЛ. Каже, його батько хворів, вони із сестрою не встигли попрощатися.

«Тато помер. Це я вперше навіть говорю. Він помер через хворобу. І нам його сім'я, яка там була у нього, нам ніхто, ні моїй мамі, ніхто нічого не сказав. Товариш сімейний зателефонував моїй мамі і сказав про те, що батька вже немає», — розповів Позитив.

За словами музиканта, з татом у них були складні стосунки. Батьки розлучилися, коли йому було 15 років. А останні сім років вони не спілкувалися. Каже, сестра хотіла зробити перший крок до примирення, але не встигла.

«Я просто це прийняв. Моя сестра плакала, бо ми з нею, може, місяці два тому розмовляли і думали, може, все-таки до батька заїхати там. Якщо він не хоче, то давай ми підемо і зробимо перший крок. Але ми з сестрою не встигли», — розповів Позив.



*Позитив із сестрою та батьками

Він також розповів, що перші дні початку російського вторгнення вони з мамою та друзями якийсь час перебували у приватному будинку за Києвом. Але після того, як біля їхньої студії впав снаряд, вирішили виїхати до Хмельницької області. Там Позитив долучився до волонтерського руху, допомагає переселенцям. Йому вдалося вивезти апаратуру зі студії. Під час війни він написав пісню українською мовою «Боже, яке кончене».

Раніше продюсер та друг Позитива Потап запропонував кремлівській пропагандистці Симоньян, яка образила Галкіна, поговорити про орієнтацію Баскова та Кіркорова.

А колишня колега Позитива за групою «Время и Стекло» Надя Дорофєєва бере участь у міжнародних благодійних проектах, збираючи кошти для України.

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