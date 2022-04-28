«Що за дикість»: Осадча відповіла Білозір, яка пригрозила судами Поляковій та Матвієнко

Телеведуча Катерина Осадча, яка під час війна зайнялася пошуком зниклих, звернулася до народної артистки Оксани Білозір та присоромила її за публічний скандал та намір подати до суду на Олю Полякову та Тоню Матвієнко нібито за плагіат та порушення авторських прав.

Осадча вважає, що зараз не час публічно з'ясовувати стосунки та розганяти скандали. Вона назвала ситуацію, що склалася, дикістю. Катерина вважає, що свої претензії Білозір могла висловити особисто, а замість розпалювання скандалу можна зайнятися більш корисною для країни справою. Свою думку телеведуча виклала в Інстаграм.

«Ну що ж за дикість…

Можна написати особисто співачкам своє невдоволення, попросити наступного разу питати дозвіл на виконання. але отак публічно влаштовувати срач? @oksana_bilozir при всій повазі, це не добре під час війни влаштовувати такого роду розбірки.

Усі роблять те, що можуть і де можуть. Співають, збирають, допомагають, зараз треба підтримувати кожне починання та ініціативу, а не погрожувати судом. Ми всі були б раді побачити Ваше виконання пісень на благодійних концертах», — написала Осадча й додала, що звертається до співачки публічно, оскільки вона почала саме так.

Пост Осадчої викликав підтримку в мережі, у коментарях розгорнулася бурхлива дискусія. Відреагувала й Оля Полякова, яка випустила пісню «Колискова мелодія України» на слова Вратарьова та музику Скорика. Вона назвала претензії Білозір піаром у не вдалий для цього час.

«Притягнути мене до суду? На якій підставі? Музика належить Мирославу Скорику, а авторський текст Олександра Вратарьова. Білозір до моєї пісні не має жодного стосунку, це взагалі просто тупий піар. Під час війни… це якась дикість!» — написала Полякова.

Співачка Катерина Бужинська зазначила, якби артистки перед тим, як записувати пісні, звернулися до Білозір, скандалу вдалося б уникнути. На що Полякова відповіла, що Білозір до її пісні не має жодного стосунку.

А ось продюсер Михайло Ясинський вважає, що ситуація не варта «публічного срача». І зараз як ніколи країні потрібні пісні, які підтримують людей, об'єднують.

«Пісню Оксани Білозір «Свічка» ніхто не співав. Це наклеп, брехня, срач. Пісня «Колискова мелодія України» — зовсім інша пісня на мелодію, яка задовго до всіх цих пісень є самодостатнім твором, до якого пані Білозір не має жодного стосунку. Здається мені, пані ексміністерка не може пережити, що її пісня на відому мелодію з радянського кінофільму не пішла в народ, інші пісні на ту ж мелодію, до якої вона не має жодного стосунку, живуть своїм життям. Зараз країна потребує пісні, багато пісень, які мають об'єднувати і кожен робить, що вміє.

Не чув від пані народної артистки нічого за цей час. Може, якийсь концерт благодійний? І Оля та Тоня зараз багато виступають, підтримують людей, збирають гроші для ЗСУ. Так, вони співають ці пісні. За це треба до суду? Серйозно? Мабуть, у роки своєї політичної кар'єри Оксана забула, що артистка, але дуже добре навчилася розганяти срач", — написав Ясинський.

Нагадаємо, Оксана Білозір у Facebook повідомила, що порушено її авторські права і вона має намір подати до суду на артисток, які, на її думку, переспівали її пісні.

Оля Полякова використала музику Скорика для пісні «Коліскова мелодія України». Ольга Полежака записала кавер на «Кленову баладу» Матвійчука, а Тоня Матвієнко дев'ять років тому переспіла трек «Коханий» Ігоря Білозіра.

Раніше плагіатний скандал виник під час національного відбору на «Євробачення». Співачка Alina Pash викрила у плагіаті переможців — гурт Kalush Orchestra. Аліна вважала, що музиканти запозичили партію з контрабасом з її треку Bosorkanya. Щоправда, музиканти вичерпали конфлікт.

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