«Євробачення-2022»: представники України Kalush Orchestra вирушили до Турину

Представник України на «Євробаченні» гурт Kalush Orchestra вирушив до Турину. Напередодні поїздки до Італії українська делегація дала прес-конференцію у Львові, де розповіли про нюанси участі в міжнародному пісенному конкурсі в умовах війни, підготовку номера, заміну костюмів та умови трансляції. Напередодні музиканти повернулися із промотуру в рамках підготовки до конкурсу.

«Це був також тур на підтримку України. Через те, що ми відмовилися від віджингу, замість ефектів ми використовували QR-код та збирали кошти для благодійних організацій. Це був Ізраїль, Іспанія, Нідерланди та Польща», — розповів соліст гурту Олег Псюк.

Він також розповів, що на сцені в Турині вони покажуть абсолютно новий номер, замінять костюми, але подробиці розкривати не став. Каже, точно залишать національну символіку та рожеву панаму.

«Чекати на інші костюми, іншу постановку. Так, щоб усі карти не відкривати скажу трохи. Панамка буде точно. Синьо-жовта символіка теж, але так, стримано. Костюми відрізнятимуться, напевно, на відсотків 50. Інше — стежте», — розповів. Псюк.

Деякі деталі постановки розкрив режисер Олексій Жембровський.

«Для режисера важливо не лише візуалізувати твір, а передати його енергію. Тому найкраще для нас — це енергія наших хлопців та сила духу нашої рідної землі. Тому всі візуальні ефекти, які ми використовуємо, будуть сфокусовані саме на цьому. У центрі уваги фокус буде на артистові, який передає цю енергію, а візуальні ефекти вже намалюють цей орнамент української душі», — розповів Олексій Жембровський.

Він також додав, що номер переробляли кілька разів, поки вдалося уникнути політичного контексту та отримати затвердження від Європейської мовної спілки.

Цього року «Євробачення» транслюватиметься онлайн на телеканалі UA: КУЛЬТУРА та на діджитал-платформах. Також обговорюється варіант трансляції фіналу в рамках єдиного інформаційного марафону. Але поки що остаточне рішення не прийняте.

Нагадаємо, півфінали «Євробачення» відбудуться в Турині 10 та 12 травня, фінал — 14 травня. Україна виступить у першому півфіналі під номером 6.

Букмекери прогнозують для України перше місце.

Напередодні «Євробачення» до гурту Kalush Orchestra приєднався Олександр Таб із «Сальто назад», він посилить бек-вокал.

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