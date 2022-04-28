«Скотилася до словесного проносу»: Лайма Вайкуле відреагувала на образу Галкіна кремлівською пропагандисткою Симоньян

Знаменита латвійська співачка Лайма Вайкуле, яка виступила проти війни в Україні, відреагувала на образу Максима Галкіна та Алли Пугачової кремлівською пропагандисткою Маргаритою Симоньян. Її слова про гумориста та легенду російської естради зачепили багатьох знаменитостей. Не змогла мовчати й Лайма, яку пов'язує із цією сім'єю багаторічна дружба.

Латвійська співачка назвала рупор путіна людиною без честі, будь-яких норм етики та гідності, яка через заздрощі чи непрофесіоналізм скотилася до ганебного рівня словесного проносу на федеральному каналі.

«Я дуже приблизно знала, хто така Маргарита Симоньян. Тепер знаю. Це людина, яка нехтує будь-якими нормами моралі та етики, і яку я з цієї хвилини вважаю абсолютно „нерукопожатной“. Я добре знаю Аллу Пугачову та Максима Галкіна. Складається враження, що з якихось то причин Симоньян переповнює почуття ненависті до цієї абсолютно щасливої та гармонійної пари. Умисне приниження честі та гідності їхньої сім'ї, висловлене в такій непристойній формі, демонструє вашу професійну та людську неспроможність. Ви у своєму розумі, Маргарита? (Ви ж зовсім не знаєте цих людей!). Дивує також, що ви дозволили собі, виступаючи на федеральному каналі та розмірковуючи на серйозні теми, скотитися до банального словесного проносу», — обурилася Лайма Вайкуле в Інстаграм.

Артистка вважає, що висловлювання Симоньян ображають не лише Галкіна та Пугачову, а й мільйони їхніх шанувальників, а також демонструє рівень інтелекту пропагандистки.

«Що ж стосується Алли та Максима, я впевнена, що вони не надають великого значення вашим підлим „комариним укусам“. Ми, їхні друзі, зі свого боку не можемо залишити ваші випади поза увагою», — пише Лайма.

У коментарях її підтримали шанувальники, багато російських та українських артистів, у тому числі Крістіна Орбакайте, Тетяна Лазарєва, Міша Романова, Даша Астаф'єва, Андрій Данилко.

Раніше Андрій Данилко розповідав, що Лайма була однією із перших, хто підтримав його після російського вторгнення.

Нагадаємо, на Пугачову та Галкіна вз'їлися в Росії після того, як вони покинули країну, а потім гуморист висловився на підтримку України, розповівши правду про обстріл мирних міст, у тому числі і його рідної Одеси.

Симоньян у своїй черговій маревній промові назвала Галкіна «геєм, який одружився з пристарілою артисткою, щоб приховати свою орієнтацію». Потап порадив їй покопатися в способі життя Баскова та Кіркорова, там куди цікавіше.

Фото instagram.com/laima_vaikule_official

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