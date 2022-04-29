«Приїжджай сюди, нехай тебе теж розстріляють»: Ірина Федишин звернулася до «українки» Таїсії Повалій

До початку нападу Росії на Україну співачка Таїсія Повалій активно підкреслювала, що її незаслужено «гноблять» і ображають на батьківщині, хоча вона народилася в нашій країні і є справжнісінькою українкою.

Але нещодавно артистка виступила у Кремлі, вийшовши на сцену разом із відвертими пропутінцями стасом михайловим та миколою басковим — вони, як відомо, відкрито підтримали агресію кремлівського фюрера проти України.

Цей факт обурив виконавицю Ірину Федишин, яка заявила, що такі люди як Повалій, не можуть бути громадянами України.

Про це вона сказала у програмі «Зоряний шлях».

«Вона проти свого народу. Якщо вона виступає там, підтримує цю владу — значить, вона за вбивства українців. Ну яка вона громадянка України? Ну, так приїжджай сюди, нехай тебе теж розстріляють», — заявила Федишин.

Вона зазначила, що саме через таких «зрадників в Україні стільки проблем».

«Сіяли тут „руський мір“, співали російськомовні пісні, мало робили для української пісні, культури. Росіяни робили свої премії, а наші артисти туди носилися за преміями, бо тут їм не вистачало… Росіяни знали, що культура — це важливо. Вони спочатку зомбували наших людей культурою, а тепер заїхали танками з ракетами та снарядами» , — додала вона.

Нагадаємо, днями між українськими артистками Оксаною Білозір та Олею Поляковою виник конфлікт. Білозір звинуватила Полякову, Тоню Матвієнко та Ольгу Полежаку у порушенні авторських прав. У свою чергу , Полякова відповіла Білозір, що вона «не має авторського права на музику Мирослава Скорика». Полякова тоді нагадала Білозір, що вона має відношення «до якоїсь незаконної недобудови» та побажала колегі «займатися судами».

У відповідь Білозір відреагувала на хейт Полякової і дорікнула артистці, що вона поїхала з України.

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