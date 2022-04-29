31.61 / 32.33 33.03 / 34.05
Київ: +14
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Приїжджай сюди, нехай тебе теж розстріляють»: Ірина Федишин звернулася до «українки» Таїсії Повалій

18:49 29 квітня 2022
«Приїжджай сюди, нехай тебе теж розстріляють»: Ірина Федишин звернулася до «українки» Таїсії Повалій

До початку нападу Росії на Україну співачка Таїсія Повалій активно підкреслювала, що її незаслужено «гноблять» і ображають на батьківщині, хоча вона народилася в нашій країні і є справжнісінькою українкою.

Але нещодавно артистка виступила у Кремлі, вийшовши на сцену разом із відвертими пропутінцями стасом михайловим та миколою басковим — вони, як відомо, відкрито підтримали агресію кремлівського фюрера проти України.

Цей факт обурив виконавицю Ірину Федишин, яка заявила, що такі люди як Повалій, не можуть бути громадянами України.

Про це вона сказала у програмі «Зоряний шлях».

«Вона проти свого народу. Якщо вона виступає там, підтримує цю владу — значить, вона за вбивства українців. Ну яка вона громадянка України? Ну, так приїжджай сюди, нехай тебе теж розстріляють», — заявила Федишин.

Вона зазначила, що саме через таких «зрадників в Україні стільки проблем».

«Сіяли тут „руський мір“, співали російськомовні пісні, мало робили для української пісні, культури. Росіяни робили свої премії, а наші артисти туди носилися за преміями, бо тут їм не вистачало… Росіяни знали, що культура — це важливо. Вони спочатку зомбували наших людей культурою, а тепер заїхали танками з ракетами та снарядами» , — додала вона.

Нагадаємо, днями між українськими артистками Оксаною Білозір та Олею Поляковою виник конфлікт. Білозір звинуватила Полякову, Тоню Матвієнко та Ольгу Полежаку у порушенні авторських прав. У свою чергу , Полякова відповіла Білозір, що вона «не має авторського права на музику Мирослава Скорика». Полякова тоді нагадала Білозір, що вона має відношення «до якоїсь незаконної недобудови» та побажала колегі «займатися судами».

У відповідь Білозір відреагувала на хейт Полякової і дорікнула артистці, що вона поїхала з України.

3

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

яєчна шкаралупа

Трохи яєчної шкаралупи — і збиратимете неймовірний урожай овочів: поради городникам

Головне&nbsp;— щоб банку була сухою зовні: рецепт апетитного шашлику без мангалу, вугілля і виїзду на природу

Головне — щоб банка була сухою зовні: рецепт апетитного шашлику без мангалу, вугілля і виїзду на природу

цибуля

Цибуля не хворітиме: прості секрети вирощування

Вимагав за «послуги» 6 тисяч доларів: мешканець Чернівців переправляв за кордон чоловіків призовного віку

Вимагав за «послуги» 6 тисяч доларів: мешканець Чернівців переправляв за кордон чоловіків призовного віку

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.