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«Боюсь за свою жизнь»: любовница погибшего Энди Картрайта винит в его убийстве жену

11:21 6 августа 2020
Энди Картрайт

В Санкт-Петербурге продолжается расследование скандальной смерти рэпера из Украины Энди Картрайта, расчлененное тело которого было обнаружено в квартире. Музыканта порезала его жена Марина Кохал. Изначально она утверждала, что застав мужа мертвым с признаками передозировки наркотиками, пыталась избавиться от тела, чтобы спасти его от позорной смерти.

Но следствию такая версия показалась неубедительной. Появились новые подробности о Марине и отношениях в семье. Стало известно, что у Энди была любовница Надежда Румянцева, к которой собирался уйти рэпер. Ревность могла стать мотивом убийства. Марине уже объявили подозрение, ждут результаты экспертизы, которая покажет наличие в крови Картрайта веществ, а также прольет свет на причину смерти.

В своих показаниях следствию Надежда Румянцева рассказала, что встречалась с музыкантом около двух лет. Марина знала об этих отношениях, но не спешила выгонять мужа.

«Я старалась не проходить рядом с их домом, потому что Кохал неадекватна. Я очень боюсь за свою жизнь, потому что считаю, что Кохал не могла одна совершить такое преступление, а также у неё есть друзья и родственники, которые могут мне отомстить за то, что я дала показания», — передает Telegram-канал BAZA.

Надежда также рассказала, что в последнее время дома у Александра были постоянные скандалы, у Кохал случались нервные срывы.

«Он рассказывал, что в ходе скандалов, когда он говорил, что хочет уйти от Кохал и развестись с ней, она могла взять ребёнка на руки, „трясти им“ и кричала: „Скажи это ему!“ Он хотел с ней развестись, но она не давала ему развод», — говорит Надежда.

Ради того, чтобы отвадить мужа от любовницы, Марина придумала, будто он болен СПИДом, убеждала Надежду в том, что Александр — алкоголик, сумасшедший наркоман, звонила ей и просила оставить его. По словам девушки, рэпер сделал ей предложение и они собирались жить вместе.

Также она добавила, что в квартире, где проживали Юшко и Кохал, проживала ещё одна девушка, которая снимала у них комнату. В этой квартире жила и мать Кохал. Женщину подозревали в том, что она могла быть сообщницей преступления. Но после допроса ее отпустили, теща рэпера находится с двухлетним внуком.

В сети есть видео, на котором Марина Кохал дает советы, что делать, если муж завел любовницу. Жена рэпера не признает свою вину в убийстве.

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