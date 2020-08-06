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Настя Ивлеева похвасталась отрицательным результатом теста на коронавирус
Популярная телеведущая и блогер Настя Ивлеева, которая вместе с мужем, рэпером Элджеем подхватили коронавирус, пошла на поправку. Повторные тесты показали, что COVID-19 не обнаружен. Об этом Настя рассказала в своем Telegram-канале и показала фото справки.
«Результаты пришли отрицательные. Завтра мы сдаем еще один тест, если он показывает тоже отрицательные результаты, то карантин у меня будет закончен, я сяду в свою новую машину и поеду снимать вам море контента. Очень здорово, что болезнь отступила, как по плану», — рассказала Настя.
А кататься Ивлеева теперь будет на дорогом спорткаре Lamborghini Aventador, о котором мечтала еще со студенческих лет. Машину Настя приобрела, когда была дома на изоляции.
Напомним, Ивлеева на один сезон возвращается в проект «Орел и Решка» и вскоре приступит к съемкам.43
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