Ольга Фреймут стала участницей шоу «Танці з зірками»

В соцсетях продолжается #танціззіркамиchallenge — звездный челлендж, в ходе которого участники нового сезона «Танці з зірками» («1+1») приглашают друг друга принять участие в шоу. Недавно к участникам четвертого сезона присоединился известный комедийный актер Арам Арзуманян.

От Арзуманяна вызов #танціззіркамиchallenge приняла телеведущая Ольга Фреймут. Об этом она сообщила в своем Instagram.

Кроме того, уже известны имена почти всех звездных участников нового сезона «Танців з зірками»: Олег Винник, партнершей которого стала Алена Шоптенко; Надежда Мейхер с Кириллом Васюком; Санта Димопулос с Максом Леоновым; Тарас Цымбалюк с Яной Заец; Слава Каминская с Дмитрием Дикусаром; Дарья Петрожицкая с Игорем Гелуненко; Юлия Санина с Дмитрием Жуком; Дмитрий Танкович с Илоной Гвоздевой; Alyona Alyona с Юрием Рудич; Сергей Танчинец с Яной Цыбульской, Позитив с Юлией Сахневич, Сергей Мельник и Арам Арзуманян.

Ранее сообщалось, что Ольга Фреймут умилила сеть снимком своей младшей дочери Евдокии.

222

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter