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Ольга Фреймут стала участницей шоу «Танці з зірками»
В соцсетях продолжается #танціззіркамиchallenge — звездный челлендж, в ходе которого участники нового сезона «Танці з зірками» («1+1») приглашают друг друга принять участие в шоу. Недавно к участникам четвертого сезона присоединился известный комедийный актер Арам Арзуманян.
От Арзуманяна вызов #танціззіркамиchallenge приняла телеведущая Ольга Фреймут. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Кроме того, уже известны имена почти всех звездных участников нового сезона «Танців з зірками»: Олег Винник, партнершей которого стала Алена Шоптенко; Надежда Мейхер с Кириллом Васюком; Санта Димопулос с Максом Леоновым; Тарас Цымбалюк с Яной Заец; Слава Каминская с Дмитрием Дикусаром; Дарья Петрожицкая с Игорем Гелуненко; Юлия Санина с Дмитрием Жуком; Дмитрий Танкович с Илоной Гвоздевой; Alyona Alyona с Юрием Рудич; Сергей Танчинец с Яной Цыбульской, Позитив с Юлией Сахневич, Сергей Мельник и Арам Арзуманян.
Ранее сообщалось, что Ольга Фреймут умилила сеть снимком своей младшей дочери Евдокии.222
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