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Популярная телеведущая похудела на девять килограммов
Популярная ведущая Нового канала Юлия Панкова удивила своих поклонников внешним видом. Девушка заметно похудела и постройнела. Оказалось, за прошедшие пять месяцев Юля скинула девять килограммов! Говорят, такие изменения связаны с личной жизнью ведущей — несколько месяцев назад Панкова развелась со своим супругом. Но сама Юля утверждает, что их расставание прошло мирно, без скандалов и обвинений. А лишние килограммы она давно хотела скинуть. Причем худела Юля вместе со своей мамой, которой удалось избавиться от ненужных десяти килограммов!
— О том, сколько всего я перепробовала, можно писать мемуары, — призналась ведущая «Ревизора». — Была гречка, белковая диета, интервальное голодание, инсулиновые замеры и походы к очень крутым диетологам. Для себя я выбрала несколько правил и советов. Они очень простые и самые эффективные для меня.
Прежде всего я купила огромный кувшин, чтобы контролировать количество выпитой воды. Пью 2−3 литра в сутки. Наибольшую часть выпиваю в первой половине дня, чтобы избежать отеков.
Ложусь спать до 22−23 часов. Важно, чтобы вырабатывались необходимые гормоны, которые отвечают за наш метаболизм. Будете ложиться позже — вес никуда не денется.
В течение дня нужно двигаться. Лучший для меня вариант — 10 тысяч шагов в день. Что касается питания — исключите из рациона все жареное, сладкое, выпечку и картофель. Фрукты ешьте до 15:00. После 15 часов — никаких углеводов. Едим запеченную или вареную рыбу и зеленые овощи на пару. После 19:00 не едим!
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