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Владимир Остапчук сделал роскошный подарок своей возлюбленной
Шоумен и телеведущий Владимир Остапчук, который недавно резко отреагировал на хейтеров по поводу своего развода, рассказал о дорогом подарке, который он сделал своей новой возлюбленной — «танцующему» нотариусу Кристине Горняк. В эфире программы «Зірковий шлях» Владимир признался, что подарил девушке роскошный внедорожник.
— Это была ее мечта, — рассказал Остапчук журналистам канала «Украина». - Когда-то она мне рассказывала, что последние десять лет хотела себе внедорожник. Конечно же, я прислушиваюсь к ее пожеланиям и мечтам и по возможности стараюсь их исполнять. Так смешно, потому что я сказал: «Завтра утром мы поедем, освободи определенное время». А она ответила: «Хорошо, а мне колечко на ручку надевать?» Я сказал: «Крис, просто поедем».
Сама Кристина не скрывает, что такое авто было ее давней мечтой.
- Это был очень классный сюрприз, — восторгалась девушка. — Я мечтала о таком авто, и он исполнил мою мечту. Завязал мне глаза, привез к машине, там были фейерверки. Черное авто было перевязано огромным красным бантом. Все по классике.
Избранница Остапчука поделилась и подробностями знакомства с его двумя детьми от предыдущего брака с Еленой Войченко — 7-летней Эмилией и 2-летним Эваном. Они все вместе отдыхали в загородном комплексе под Киевом.
— Мы очень хорошо провели время, — сказала Кристина. — Я немного волновалась, но прошло все гораздо лучше, чем думала. Уже ждем детей в гости, когда вернутся от бабушки.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Владимир Остапчук познакомил свою возлюбленную с родителями.160
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