Alyosha в третий раз стала мамой: первые фото из роддома

В звездной семье певицы Alyoshа и фронтмена группы «Антитіла» Тарас Тополи произошло долгожданное пополнение — на свет появилась дочка, которая еще до рождения получила имя Мария.

О радостном событии счастливые мама и папа сообщили в Instagram, опубликовав первые фото малышки прямо из роддома.

«Ну наконец-то! Наша Мария Тарасовна Тополька родилась! Маруся раз, два, три, калина. Чернявая девчина… Похожа так на папочку», — написала певица.

«Приветствуйте Марию Тарасовну третью. Пришла в этот мир с маникюром, как и пристало настоящей Леди», — отметил Тарас.

Напомним, о третьей беременности Alyoshа и ее супруг объявили в апреле. Пара уже воспитывает двух сыновей — Романа и Марка.

Напомним, что певица Светлана Тарабарова также ждет девочку.

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