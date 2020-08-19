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«Героям твоим слава!»: украинские музыканты выпустили мощнейший клип в поддержку белорусов (видео)
Музыканты украинской группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ выпустили клип на песню «Героям». Она посвящена украинским воинам, защищающим страну, а также людям, которые участвуют в акциях протеста в Беларуси.
Клип размещен на YouToube-канале группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. В его записи участвовали Олег Собчук (СКАЙ), Иван Леньо, Сергей Соловей (KOZAK SYSTEM) и Артур Даниелян.
«Этот трек — поддержка для украинских воинов, а также для всех людей, протестующих сейчас в Беларуси. Для всех несокрушимых и сильных духом», — написали музыканты.
Отмечается, что песня «Героям» была написана около полугода назад для украинских бойцов.
«Однако совсем недавно начались известные всем события в соседней нам стране — Беларуси. Большинство людей, которые вышли на улицы в Минске и других городах Беларуси, поддерживают те же принципы, что и украинцы во времена Революции Достоинства. Именно поэтому БЕZ ОБМЕЖЕНЬ приняли решение сделать песню на двух языках: украинском и белорусском. Художественный перевод на белорусский язык сделал Лявон Вольский», — написано в сообщении.
Ранее сообщалось, что участников протестов в Беларуси поддержали Оля Полякова и Леся Никитюк.336
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