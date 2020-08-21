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Виктория Булитко рассказала о проблемах с весом
Известная актриса, звезда «Дизель Шоу» Виктория Булитко принимает участие в съемках ситкома «Выжить любой ценой». Это уже третий сезон популярного телепроекта, который появится в осеннем сезоне ICTV. Накануне премьеры Виктория дала эксклюзивное интервью «ФАКТАМ», в котором рассказала о новых проектах, карантине, рабочем графике и проблемах с весом.
— По большому счету я на диете не сижу, но стараюсь придерживаться некоторых правил, — поделилась Виктория. — Сладкое стараюсь есть до обеда. Правда, иногда соблазняюсь какой-то вкусностью и после двух часов дня. Но ближе к вечеру ничего такого себе не позволяю. Стараюсь не есть на ночь, после семи вечера. Но, если я очень голодная, то могу себе позволить. Я, знаете, такой, середнячок. Если не буду вообще следить, то, наверное, начну округляться в каких-то местах, оплывать немножко.
— Участие в проекте «Танці з зірками"показало, что вы можете быть в отличной физической форме!
— В Танцах мы с Димой Жуком работали от 6 до 10 часов каждый день. Когда ты столько работаешь над телом, конечно, происходят перемены. Чем танцы хороши — ты не делаешь упор конкретно на ноги или бедра, на пятую точку или живот, а просто подтягиваешь все тело. Жалею, что после танцевального проекта не сделала откровенную фотосессию. Потому что тело дошло до идеального уровня, не знаю дойдет ли еще когда-нибудь. Три месяца непрерывной работы. Я прямо видела, как мое тело изменяется, наощупь это чувствовала. Было очень круто!
Потом я все это быстро потеряла. Дима мне так и сказал: «Через месяц все вернется.» Тогда я думала, ладно, пока месяц в запасе, отдохну. Потом за месяц, действительно, вес вернулся и даже добавился. Внешне, наверное, не особо заметно, но я ведь вижу нюансы.
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— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...
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