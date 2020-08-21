27.28 / 27.54 32.07 / 32.56
Киев: +28
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Виктория Булитко рассказала о проблемах с весом

17:10 21 августа 2020
Виктория Булитко

Известная актриса, звезда «Дизель Шоу» Виктория Булитко принимает участие в съемках ситкома «Выжить любой ценой». Это уже третий сезон популярного телепроекта, который появится в осеннем сезоне ICTV. Накануне премьеры Виктория дала эксклюзивное интервью «ФАКТАМ», в котором рассказала о новых проектах, карантине, рабочем графике и проблемах с весом.

— По большому счету я на диете не сижу, но стараюсь придерживаться некоторых правил, — поделилась Виктория. — Сладкое стараюсь есть до обеда. Правда, иногда соблазняюсь какой-то вкусностью и после двух часов дня. Но ближе к вечеру ничего такого себе не позволяю. Стараюсь не есть на ночь, после семи вечера. Но, если я очень голодная, то могу себе позволить. Я, знаете, такой, середнячок. Если не буду вообще следить, то, наверное, начну округляться в каких-то местах, оплывать немножко.

— Участие в проекте «Танці з зірками"показало, что вы можете быть в отличной физической форме!

— В Танцах мы с Димой Жуком работали от 6 до 10 часов каждый день. Когда ты столько работаешь над телом, конечно, происходят перемены. Чем танцы хороши — ты не делаешь упор конкретно на ноги или бедра, на пятую точку или живот, а просто подтягиваешь все тело. Жалею, что после танцевального проекта не сделала откровенную фотосессию. Потому что тело дошло до идеального уровня, не знаю дойдет ли еще когда-нибудь. Три месяца непрерывной работы. Я прямо видела, как мое тело изменяется, наощупь это чувствовала. Было очень круто!

Потом я все это быстро потеряла. Дима мне так и сказал: «Через месяц все вернется.» Тогда я думала, ладно, пока месяц в запасе, отдохну. Потом за месяц, действительно, вес вернулся и даже добавился. Внешне, наверное, не особо заметно, но я ведь вижу нюансы.

Ранее актриса Яна Глущенко поделилась подробностями подготовки новых выпусков «Дизель Шоу».

91

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Алексей Навальный

Названо химическое вещество, которое нашли в организме Навального

Олимпик&nbsp;— Динамо

«Олимпик» — «Динамо»: где смотреть онлайн матчи 1-го тура чемпионата Украины

Виктория Булитко

Виктория Булитко рассказала о проблемах с весом

Ефремов

Михаил Ефремов внезапно решил сменить адвокатов

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер