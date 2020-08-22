- 14:33 Беспощадная стихия: молния убила мужчину и сожгла тракторный парк на Полтавщине
- 14:29 Уайт – Поветкин: где смотреть чемпионский бой супертяжеловесов
- 14:11 Родителей школьников в Донецке просят сдать деньги на тепловизоры
- 14:01 Нужен диалог, а не дубинки: Зеленский высказался о ситуации в Беларуси
- 13:17 Почти 60 больных за сутки: в ВСУ зафиксировали коронавирусный антирекорд
- 13:12 НАТО введет войска: Лукашенко придумал новую страшилку для белорусов
- 13:01 «Шахтер» — «Динамо»: прогнозы букмекеров на матч за Суперкубок Украины
- 12:47 «Лучшего у нас нет»: Зеленский оценил работу Кравчука в ТКГ
- 12:28 Под Полтавой легковое авто столкнулось с фурой: погибли отец и двое детей
- 12:25 В Германии рассказали о состоянии Навального
- 12:06 «ПСЖ» — «Бавария»: прогнозы букмекеров на финал Лиги чемпионов
- 12:04 Ушел в магазин и не вернулся: под Одессой нашли мертвым восьмилетнего мальчика
О таком можно только мечтать: Ольга Сумская показала, как празднует день рождения в Египте
Украинская актриса Ольга Сумская, которая еще недавно говорила, что в связи с пандемией коронавируса перестала посещать салоны красоты, освоив все премудрости парикмахерского искусства, празднует свой день рождения за границей.
Актриса вместе с мужем Виталием Борисюком и младшей дочерью Анной отправилась в Египет на Красное море.
«В аэропорту никаких тестов не надо делать, меряют только температуру. В отеле 50% отдыхающих, несмотря на ситуацию. Понятно, все на расстоянии в ресторанах, здесь территория огромная. Ну, а о красном море отдельный пост! Это сказка», — написал актриса.
В свой день рождения она опубликовала видео, на котором принимает поздравления близких.
Напомним, ранее Джамала провела летний отпуск с мужем и двумя маленькими сыновьями в Турции. Певица также поделилась своими советами, как пережить перелет с малышами.46
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!
Ветер: 2 м/с В
Давление: 749 мм