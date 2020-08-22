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Шоу-бизнес

О таком можно только мечтать: Ольга Сумская показала, как празднует день рождения в Египте

13:42 22 августа 2020
Сумская с мужем и дочкой

Украинская актриса Ольга Сумская, которая еще недавно говорила, что в связи с пандемией коронавируса перестала посещать салоны красоты, освоив все премудрости парикмахерского искусства, празднует свой день рождения за границей.

Актриса вместе с мужем Виталием Борисюком и младшей дочерью Анной отправилась в Египет на Красное море.

«В аэропорту никаких тестов не надо делать, меряют только температуру. В отеле 50% отдыхающих, несмотря на ситуацию. Понятно, все на расстоянии в ресторанах, здесь территория огромная. Ну, а о красном море отдельный пост! Это сказка», — написал актриса.

В свой день рождения она опубликовала видео, на котором принимает поздравления близких.

Напомним, ранее Джамала провела летний отпуск с мужем и двумя маленькими сыновьями в Турции. Певица также поделилась своими советами, как пережить перелет с малышами.

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