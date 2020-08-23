Ольга Фреймут заболела коронавирусом

Известная телеведущая Ольга Фреймут заболела коронавирусной болезнью. Об этом сообщила сама ведущая в Instagram.

«Друзья, считаю уместным сообщить вам о том, что я получила положительный результат на Covid-19. Когда и где заболела, не знаю. Сейчас я нахожусь на лечении и самоизоляции дома. Чувствую себя уже лучше. О своем диагнозе сразу сообщила всем контактным лицам. Все проекты и работу пока остановила. Спасибо всем за теплые слова поддержки. Храни Вас и Ваши семьи Господь», — написала она.

Фреймут призвала не игнорировать рекомендации Минздрава, носить маски, пользоваться антисептиком и избегать больших скоплений людей.

«Будьте крайне осторожны, ведь вы можете болеть бессимптомно. Коронавирус — это не шутки, он рядом. Будьте здоровыми. Берегите себя и своих родных», — написала ведущая.

Как писали «ФАКТЫ», 23 августа стало известно также, что коронавирус выявлен у известного украинского политика, дважды премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

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