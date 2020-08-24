Основатель группы «Тартак» Положинский отказался от награды Зеленского и записал видео

Известный украинский музыкант, основатель группы «Тартак» Александр Положинский публично отказался от ордена «За заслуги», которым его наградил Владимир Зеленский.

Музыкант на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту, в котором сказал о своем решении и считает, что такой награды должны быть удостоены музыкант Андрей Антоненко «Риффмастер», врач Юлия Кузьменко и медсестра Яна Дугарь, которых бездоказательно подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

«Сегодня, когда мы шли в колонне, мы также вспоминали о людях, которых безосновательно, по крайней мере, ни разу еще не было приведено действительно весомого доказательства какой-то их вины, обвиняют в убийстве — в тяжком преступлении.

Это мой друг и коллега — музыкант Андрей Риффмастер Антоненко, это доктор Юлия Кузьменко, это военный медик Яна Дугарь. Вот эти люди действительно заслуживают награды, хотя бы потому, что уже более полугода они страдают от беззакония. И, в том числе, ваше имя замешано в этом деле, потому что при вашем участии был проведен брифинг, где люди безосновательно были названы убийцами — без суда, без следствия, без доказательств», — напомнил Положинский.

Музыкант добавил, что награды для него — это его концерты, его публика и благодарность поклонников.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский удостоил высшей награды — звания Герой Украины — поэта и драматурга, народного артиста Украины Юрия Рыбчинского, заслуженными журналистами Украины стали телеведущий Дмитрий Комаров и блогер Антон Птушкин.







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