Звезда "Спіймати Кайдаша" сломала ногу

В самом разгаре съемки многосерийного детективного проекта «След» (СТБ) — его премьера в начале сентября. Одну из главных ролей, капитана полиции, специалиста по оружию, баллистике и трасологии, старшего оперуполномоченного, следователя-оперативника Екатерину Червону, играетзвезда сериала «Спіймати Кайдаша» Антонина Хижняк.Тоня признается, что эту роль она запомнит на всю жизнь — за время съемок актрисаполучиласерьезную травму — перелом ноги.

— Это случилось прямо в кадре, во время работы, — рассказала Антонина. — Надо было быстро бежать и остановиться в определенном месте. Первый дубль записали, а на втором нога попала в ямку в траве и подвернулась. Я всем весом упала на свой же голеностоп. Этот хруст я не забуду до конца жизни! Я все еще надеялась, что у меня трещина или сильный вывих. Мы даже успели записать мой крупный план, гдеадреналин просто лился из глаз, и только потом меня отвезли втравмпункт.

Рентген показалвинтоподобный перелом со смещением. Мне наложили гипс и через 12 часов я снова была в кадре. Но на этом ситуация не закончилась, я продолжила обследование. Через две недели оказалось, что мне таки нужна операция — установление титановой пластины. Конечно, эта новость меня шокировала. Но я собралась с духом и приняла тот факт, что это лучший способ стать на ноги. Сейчас я максимально аккуратно веду себя с ногой. Но при этом из жизни не выпадаю — вожу авто, совмещаю съемки с перевязками. Так что могу без преувеличения называть себя «железной леди».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что звезда «Спіймати Кайдаша» Тарас Цымбалюк примет участие в проекте «Танці з зірками».

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