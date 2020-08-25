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Шоу-бизнес

Звезда "кварталов" Елена Кравец заболела коронавирусом

16:16 25 августа 2020
Елена Кравец

Актриса проектов «Вечерний квартал» и «Женский квартал» Елена Кравец, которая ранее опровергла свое участие в борьбе за кресло мэра Киева, заболела коронавирусом. Съемки нового сезона стартовали без ведущей актрисы.

Запись концерта во Дворце «Украина» прошла без зрителей, а съемочная группа строго придерживалась карантинных мер безопасности. Ведь накануне у Елены Кравец выявили коронавирус.

«За несколько дней до съемок анализ нашей Лены, увы, показал положительный результат на COVID-19, так что в ближайших эфирах ее не будет. Грустно, но такие наши реалии — никто не застрахован от этого вируса. Благо, у всех остальных актеров и членов съемочной группы результаты тестов — негативные», — рассказал актер Евгений Кошевой.

В новых выпусках Елену заменят сразу четыре актрисы «Женского Квартала», а именно — Ирина Сопонару, Ольга Жуковцова, Анастасия Оруджова и Валерия Товстолес.

«Безусловно, это очень волнительно и ответственно — заменять саму Елену, да еще и в „Вечернем Квартале“. Это в „Женском Квартале“ мы — на своей территории, а тут — ощущение, что мы с девочками — хоть и желанные гости, но на чужой свадьбе», — говорит актриса Ирина Сопонару.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что телеведущие Ольга Фреймут и Маричка Падалко заболели коронавирусом. Также заразились двое старших детей ведущей ТСН.

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