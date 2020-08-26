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Надя Дорофеева рассказала, кто заменит ее в "Время и Стекло"
Певица Надя Дорофеева, которая наслаждается теплым летними днями в своем загородном доме и соблазняет поклонников откровенными фото в купальнике, рассказала, что будет с «Время и Стекло» после распада и кто может заменить ее в группе.
Надя стала первой гостьей проекта Потапа и Позитива 2POPODCAST на YouTube. Дорофеева откровенно ответила на вопросы о создании группы, отношениях с Позитивом и решении уйти. Оказывается, первым об этом узнал Позитив и поддержал Надю.
«Я помню, что это был разговор в самолете. Надя мне сказала об этом и спросила: „Что ты думаешь?“. Мне кажется, так и должно быть. Артист, как индивидуальность, как личность, которая хочет самовыражаться, имеет право это делать. Ни один продюсер, партнер по группе не имеет права этого запретить», — рассказал Позитив.
Надя призналась, что очень ревновала коллегу к группе MOZGI, страдала и начала строить индивидуальные планы на будущее.
«Это был первый момент, когда я задумалась — каждый из нас должен идти к чему-то. Когда Позитив сказал: „Я хочу сделать отдельный саундпродюсерский альбом“, у меня тоже включилась ревность. Плюс, по моим ощущениям, перерождаться нужно раз в 10 лет. Мы повзрослели, наша аудитория тоже выросла. Хочется всегда менять что-то на пике», — призналась Дорофеева.
Она считает, что после их с Позитивом ухода группа должна существовать и далее, их могут заменить другие солисты.
«Беда, если песни группы „Время и Стекло“ умрут вместе с уходом Нади и Позитива. Потому что их так любят все! И, мне кажется, с продюсерской точки зрения, было бы очень глупо закрыть группу. Было бы классно, если бы ее продлили. Если придут новые ребята, наша задача — помочь аудитории их воспринимать», — сказала Дорофеева.
Напомним, группа «Время и Стекло» прекращает свое существование после десяти успешных лет на сцене. Надя и Позитив выпустили прощальный трек «Последний танец», который станет заглавным в их прощальном туре.34
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