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Шоу-бизнес

Надя Дорофеева соблазняет подписчиков эффектным фото в купальнике

11:08 23 августа 2020
Надя Дорофеева

Популярная певица Надя Дорофеева, которая недавно в Instagram показала, как отдыхает в своем загородном доме, опубликовала свое новое фото в купальнике.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Дорофеева ответила на самый популярный вопрос, не стала ли ее беременность причиной распада группы «Время и Стекло». Поклонники давно предполагают, что артистка решила взять паузу, чтобы пойти в декретный отпуск и немного отдохнуть.

«Надя действительно хочет отдохнуть. Но это совершенно не связано с этим, — сказала Надя Дорофеева в программе „Зірковий шлях“ и добавила, что что ее плоский животик — тому подтверждение. — И у меня появился легонький прессик».

Надя также рассказала, что из-за карантина действительно пришлось взять паузу, группа отменила около 50 концертов в рамках прощального тура. Вопреки ожиданиям поклонников, «Время и Стекло» таки прекращает свое существование. Песня «Last Dance» стала саунд-треком к прощальному туру, подготовка к которому идет полным ходом.

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