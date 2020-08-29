Прорвало: Михалок записал мощное видео с призывом к новым выборам президента Беларуси

Фронтмен проекта Brutto Сергей Михалок, написавший песню «Воины Света», которая стала гимном Евромайдана, заявил, что музыканты Brutto не признают результаты выборов в 2020 году и не считают Александра Лукашенко законным президентом.

Певец призвал провести новые президентские выборы с соблюдением всех демократических процедур.

Михалок также считает, что лучшими кандидатами на новых выборах были бы не политики, а люди, которые своими поступками доказали, что они патриоты страны. Музыкант записал видеообращение, которое начало цитатой из стихотворения Янки Купалы «Песьня вольнага чалавека». В конце своего обращения он спел написанный в декабре 2010 года гимн протеста «Грай».

Как писали «ФАКТЫ», недавно Михалок, выступая в одном из одесских клубов, сказал, что «все наши братья-белорусы — Воины Света поборют всех Дартов Вейдеров».

Напомним, что в Беларуси продолжаются масштабные протесты, которые начались после оглашения предварительных результатов президентских выборов. Тогда десятки тысяч белорусов вышли на акции протеста против фальсификации итогов их волеизъявления. Люди не поверили официальным результатам. Они знали, что очень многие голосовали за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, которая, согласно официальным результатам, проиграла президентские выборы.

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