Более 6 миллионов лайков за сутки: пост о смерти Чедвика Боузмана стал самым популярным в истории Twitter

Пост в Twitter о смерти известного актера Чедвика Боузмана стал самым популярным в истории этой соцсети. Об этом сообщается в микроблоге компании.

Так, по состоянию на утро 30 августа, пост набрал 6,4 миллиона лайков. Предыдущий рекорд по лайкам принадлежал твиту Барака Обамы 2017 года, где бывший президент США цитирует Нельсона Манделу.

Как писали «ФАКТЫ», в январе 2020 года пост, в котором двукратный олимпийский чемпион, легенда баскетбола Коби Брайант за несколько часов до гибели в крушении вертолета поздравил Леброна Джеймса с тем, что тот превзошел его достижение в НБА, собрал в Twitter более 2,6 млн лайков.

«Продолжай двигать игру вперед, Леброн. Мое уважение, брат», — написал Коби Брайант после того, как Леброн в майке родного для Коби «Лос-Анджелес Лейкерс» набрал 33 644-е очко в карьере и вышел по этому показателю на третье место за всю историю НБА.

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