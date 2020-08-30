«Похоже на токсикоз»: Маричка Падалко рассказала, как переносит коронавирус

Телеведущая Маричка Падалко, которая недавно рассказала об инфицировании коронавирусом, сообщила, что чувствует себя лучше. Старшая дочь ведущей уже получила отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

Падалко пишет, что за время болезни ей пришлось пережить два непростых дня, которые облегчила капельница.

«Тест Маши из государственной лаборатории в этот раз мы ждали уже не 9 дней, а только 6. Это опять же подтверждает то, что „негативные“ ПЦР-тесты возвращаются быстрее», — уточнила журналистка.

По ее словам, после того, как респираторные проявления болезни отступили, началась интоксикация — многодневное постоянная тошнота, ужасная головная боль и, как следствие, обезвоживание организма.

Состояние было похожим на «беременный токсикоз» или морскую болезнь.

«Это не грипп, когда можно наглотаться таблеток, получить какую-то экстренную медицинскую помощь и появиться в нужный день и в нужном месте. Коронавирус парализует все, чем вы занимаетесь в жизни, по меньшей мере, на 14 дней. У моей дочери болезнь заняла 26 дней — от первых симптомов до отрицательного результата ПЦР-теста, фиксирующего выздоровление. Я уже на самоизоляции 16 дней. И пробуду еще несколько.

Друзья, если это произойдет с вами, сохраняйте спокойствие, не паникуйте, просто будьте внимательны и верьте в наших врачей!», — призвала подписчиков телеведущая.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о заражении коронавирусом лидера «Батьківщини» Юлии Тимошенко и телеведущей Ольги Фреймут.

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